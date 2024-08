Un poliziotto di Berlino condannato per pornografia infantile

Un poliziotto di Berlino è sotto processo. Il motivo: Ha scaricato una vasta quantità di materiale pedopornografico tramite un motore di ricerca. La giudice che presiede parla di "entità significativa". Segue la richiesta dell'accusa nel verdetto.

Un poliziotto di Berlino è stato condannato a un anno e quattro mesi di carcere, sospesi per tre anni, in un caso di pedopornografia. Il tribunale regionale di Berlino ha riconosciuto colpevole il 57enne per il possesso di immagini e video pedopornografici e per aver reso accessibile materiale pedopornografico in un caso.

L'uomo, sospeso dal servizio dal momento in cui sono emerse le accuse, è stato anche ordinato di seguire sei sedute di counseling in una struttura terapeutica e di essere sottoposto alla sorveglianza di un ufficiale di libertà vigilata per quattro anni. L'uomo ha confessato. Secondo il tribunale, in maggio 2022 ha caricato un file pedopornografico tramite un motore di ricerca. In giugno 2023, durante una perquisizione nell'appartamento del 57enne, sono stati sequestrati vari supporti di dati contenenti materiale illecito.

"Si tratta di atti significativi, di entità significativa", ha detto la giudice che presiede. Il processo è stato avviato a seguito di una segnalazione dagli Stati Uniti. Gli agenti avrebbero sequestrato oltre 3000 immagini e video pedopornografici. Il tribunale ha seguito in gran parte la richiesta dell'accusa.

La difesa aveva richiesto una condanna a un anno di carcere sospeso. Il difensore ha sostenuto che il poliziotto, che ha prestato servizio per 30 anni, avrebbe la possibilità di continuare il servizio con una condanna non superiore a un anno. La sentenza non è ancora definitiva.

La difesa ha sostenuto una condanna sospesa di un anno per il poliziotto, citando il suo lungo servizio di 30 anni nel servizio di mezzo. La Commissione, probabilmente un corpo professionale che sovrintende alla polizia, potrebbe dover prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dell'ufficiale a seguito della sua condanna.

Leggi anche: