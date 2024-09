- Un poliziotto che scarica le armi da fuoco durante un inseguimento a Düsseldorf

Nella caccia a un automobilista in fuga a Düsseldorf, è stato sparato un colpo da un'arma della polizia. Lo ha confermato un rappresentante della polizia al servizio stampa tedesco. È in corso un'indagine per stabilire se lo sparo è stato accidentale, a causa di un guasto dell'attrezzatura o intenzionale. Per motivi di imparzialità, le autorità di Duisburg hanno assunto il controllo delle indagini.

Non ci sono state ferite. Gli agenti sono riusciti ad arrestare l'individuo vicino all'aeroporto. Ciò ha causato congestionamento nella via del centro città, come riferito da un rappresentante della polizia.

Il conducente non si è fermato a un posto di controllo stradale di routine, scatenando l'inseguimento. È sospettato di aver commesso violazioni del codice della strada prima di questo episodio. All'inizio non era chiaro perché avesse deciso di evitare il posto di controllo. Il veicolo in questione è una cabriolet di un marchio di lusso e si presume che sia un veicolo noleggiato. Il momento esatto in cui è stato sparato il colpo non è stato immediatamente reso noto dal rappresentante della polizia.

