Un politico del FDP vuole annullare la legge sulla protezione degli embrioni

Nel 1990, il legislatore tedesco ha vietato la donazione di ovuli. Si riteneva che i rischi per le donatrici fossero troppo elevati e che i bambini potessero avere problemi di identità. La politica del FDP Helling-Plahr ritiene questi argomenti superati. Un ministro federale sostiene la sua mozione per abrogare il divieto.

La esperta di diritto del FDP Katrin Helling-Plahr sta spingendo per la legalizzazione della donazione di ovuli in Germania e pianifica di presentare una proposta di legge di gruppo nel Bundestag. "Gli argomenti utilizzati dal legislatore oltre 30 anni fa per giustificare il divieto di donazione di ovuli e surrogazione altruistica non sono più validi", ha dichiarato al gruppo mediatico bavarese.

Ha deciso di "contattare i colleghi delle altre fazioni democratiche quest'estate e invitarli a lavorare insieme su una proposta di legge di gruppo per legalizzare la donazione di ovuli". Date le conquiste mediche e sociali dal 1990, è urgentemente necessario un ampio riforma della Legge sulla Protezione degli Embrioni, secondo Helling-Plahr.

Il divieto di donazione di ovuli si basa sulla Legge sulla Protezione degli Embrioni del 1990. Il divieto si basa sull'assunto che i bambini con due madri - una genetica e una di nascita - potrebbero avere problemi di identità.

Stark-Watzinger: la Germania è in ritardo nella ricerca

La ministra della Ricerca Bettina Stark-Watzinger sostiene anche una riforma della Legge sulla Protezione degli Embrioni - nell'interesse dei ricercatori. "Il campo di ricerca offre grandi opportunità per lo sviluppo di terapie efficaci per le malattie attualmente incurabili o per il trattamento di malattie comuni come il diabete, la demenza o gli attacchi di cuore", ha dichiarato al gruppo mediatico bavarese. In Germania, la ricerca può attualmente fare solo un piccolo contributo rispetto ad altri paesi a causa delle strette limitazioni della Legge sulla Protezione degli Embrioni e sulla Cellule Staminali.

Le norme esistenti mettono anche gli scienziati tedeschi in svantaggio nella collaborazione con partner internazionali. "Non possiamo lasciare il campo agli altri, ma dobbiamo cogliere questa importante opportunità", ha sottolineato Stark-Watzinger. Pertanto, è necessario un riesame del quadro normativo.

"Una legge unica di divieto"

Il medico-etico e avvocato Jochen Taupitz chiede anche la legalizzazione della donazione di ovuli. La Legge sulla Protezione degli Embrioni è "una legge unica di divieto" che non è più aggiornata, ha detto il professore di Mannheim, che fa parte della Commissione per l'Autodeterminazione Riproduttiva e la Medicina Riproduttiva, al gruppo mediatico Funke.

Il fatto che la donazione di sperma sia consentita, ma non quella di ovuli, contraddice il principio di uguaglianza, ha sottolineato Taupitz. In Germania c'è una forte interferenza con l'autodeterminazione riproduttiva delle donne - sia delle donatrici che delle destinatarie. "La donazione di ovuli è essentially una donazione di organi e dovrebbe essere trattata come tale."

Riguardo alla giustificazione della Legge sulla Protezione degli Embrioni, ha detto: "Le paure di una cosiddetta maternità divisa si sono dimostrate infondate". Lo stesso vale per le preoccupazioni mediche. Quando la legge è stata approvata nel 1990, i rischi per la donatrice erano maggiori, ma i procedimenti sono ora molto più delicati, secondo Taupitz.

La Commissione per l'Autodeterminazione Riproduttiva e la Medicina Riproduttiva ha presentato un rapporto in aprile, che

Leggi anche: