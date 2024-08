- Un pitone gigante catturato nella foresta sveva

All'interno dei boschi dell'Allgäu, le autorità e i vigili del fuoco hanno catturato un enorme pitone lungo circa 1,2 metri. Secondo le loro dichiarazioni, hanno trasferito il rettile in un zoo herpetologico di Füssen, nel distretto dell'Ostallgäu, durante il weekend.

Un attento spettatore ha avvistato l'animale venerdì sera, come riferito da un portavoce della polizia. Successivamente, ha scattato alcune foto del rettile. Il giorno successivo, ha segnalato la sua scoperta alle autorità. Durante le indagini nei boschi, gli ufficiali hanno incontrato un serpente, che un esperto di fauna selvatica ha identificato come un pitone reale, in base alle foto inviate.

Insieme al corpo dei vigili del fuoco, il serpente è stato infine catturato. Attualmente, la polizia sta cercando il proprietario non identificato del pitone, una specie tipica dell'Africa occidentale e centrale.

Lo spettatore ha segnalato il pitone trovato alla polizia locale utilizzando il numero verde delle autorità. Dopo aver ricevuto la segnalazione, la polizia e i vigili del fuoco hanno coordinato i loro sforzi per catturare il pitone reale.

