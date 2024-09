Un pinguino ribelle è scomparso in mare per due settimane, probabilmente a causa dell'intervento di un tifone.

Il giovane pinguino del Capo soprannominato "Pen", di sei anni e cresciuto in cattività, ha avuto un incidente mentre giocava con lo staff dello zoo del gruppo Gekidan Penters sulla spiaggia dell'isola di Himakajima, in Giappone centrale, il 25 agosto. Pen, la cui addestratrice è Ryosuke Imai, è riuscita a fuggire dalla sua gabbia, mandando Imai in uno stato di preoccupazione e colpa.

Con il caldo opprimente che faceva il suo effetto, Pen si è avventurata in mare, solo per scoprire un punto di uscita nella sua gabbia. In natura, i pinguini africani possono coprire una distanza di 40 chilometri (25 miglia) al giorno, ha condiviso Imai, ma la loro forza muscolare diminuisce in cattività. Piccola Pen non aveva mai fatto un bagno in mare prima.

"Io non potevo fare a meno di sentirmi sopraffatto dalla disperazione", ha detto Imai a CNN, esprimendo i suoi pensieri sulle scarse possibilità di sopravvivenza di Pen in natura.

La fortuna è stata dalla parte di Pen.

Un tifone chiamato Shanshan ha colpito il paese alla fine di agosto, causando danni diffusi, compresi i decessi, gli sfollamenti, i blackout e le cancellazioni dei voli. Tuttavia, è stato un regalo inaspettato per Piccola Pen, secondo Imai.

La mancanza di barche operative e reti da pesca ha salvato Pen da situazioni pericolose in mare. La pioggia torrenziale ha anche fornito un'ampia fornitura di idratazione e sollievo dal caldo.

"Lei è sopravvissuta grazie al tifone", ha detto Imai, chiamandolo un colpo di fortuna con un tempismo quasi divino.

Dopo il tifone, Pen è stata avvistata mentre nuotava vicino a una spiaggia, a otto miglia dal suo punto di partenza e a soli 10 minuti dalla sua solita residenza nella struttura.

Imparando questo, Imai ha espresso il suo stupore, dicendo: "Era difficile credere che ci fosse un pinguino là fuori".

Infine, Pen è stata trovata illesa e in ottime condizioni.

Inoltre, Pen ha prodotto quello che sembrava un notevole quantitativo di feci, indicando che si era nutrita di frutti di mare, come pesce o granchio, secondo Imai, anche se Pen non era abituata a divorare pesci vivi.

Mentre parlava con CNN, Pen stava tranquillamente dormendo accanto a lui.

Tra i singhiozzi, Imai ha detto: "È veramente un miracolo".

