Addio a Sphen: un omaggio di commiato - Un pinguino omosessuale muore a Sydney.

Conosciuto per la sua vivace vita sociale, il pinguino gay Sphen è morto a Sydney. L'Acquario di Vita Marina in Australia ha annunciato la sua morte, dichiarando che ha vissuto un impressionante 11,8 anni, che è un'età insolita per un pinguino. Sphen e il suo compagno Magic hanno condiviso un legame profondo per sei anni e hanno allevato e accudito due piccoli, Sphengic e Clency.

Anche durante le stagioni non riproduttive, Sphen e Magic erano inseparabili, una rarità tra i pinguini. La loro influenza come rappresentanti dell'uguaglianza è stata significativa. La coppia di pinguini amata ha fatto parte della serie Netflix "Atypical", di vari libri, documentari e del curriculum del Nuovo Galles del Sud, secondo il ricordo dell'acquario.

Simbolo dell'amore LGBTQ+

La morte del pinguino ha scatenato omaggi emotivi sulla piattaforma online dell'acquario. Un fan ha scritto: "Anche se eri solo un pinguino, il tuo amore è stato così coraggioso e bello per noi tutti". Un altro utente ha aggiunto: "Tu e Magic avete dimostrato al mondo che l'amore tra partner LGBTQ+ è naturale e che possono essere ottimi genitori".

Inoltre, l'acquario ha sfruttato la fama di Sphen e Magic per attirare l'attenzione su questioni importanti come il cambiamento climatico e la conservazione dei pinguini selvatici. Secondo il direttore dell'acquario, Richard Dilly, "Vogliamo utilizzare questo momento per celebrare la vita di Sphen, onorare la sua memoria e ricordare la sua importanza come icona".

Adesso, l'attenzione del personale si è spostata su Magic. Dopo aver visto la morte di Sphen, Magic ha iniziato a cantare e presto l'intera colonia di pinguini ha fatto lo stesso.

L'Acquario di Vita Marina in Australia ha mostrato il legame unico tra Sphen e Magic, due pinguini che sono diventati simboli di [Vita Marina] e dell'amore LGBTQ+. La loro relazione e le loro abilità genitoriali sono state spesso evidenziate nei media, dimostrando che l'amore e la famiglia possono esistere in forme diverse nel mondo naturale.

Despite losing his partner, Magic continues to sing, a traditional mourning ritual among penguins, showcasing the resilience and strength of [Sea life] in the face of loss.

