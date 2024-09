Un pinguino gigante e popolare attira l'attenzione su Internet

Pesto è un Mostro: A soli nove mesi, questo pulcino pesa un impressionante 22,5 chilogrammi. Per un Pinguino Re, è un bel po' di peso, nonostante siano il secondo tipo più grande di uccelli marini incapaci di volare. Tre volte al giorno, Pesto si gusta fino a otto pesci a pasto, come stabilito dai suoi curatori allo Sea Life Melbourne Aquarium. E il web non ne ha abbastanza di lui! Video che mostrano questo pingue pinguino che cammina accanto ai più piccoli stanno diventando virali online.

Un utente ha scritto, "Wow, è assolutamente enorme!" Un altro ha dichiarato, "Ha conquistato il mio cuore."

Pesto ha conquistato il titolo di pinguino più grande mai ospitato nell'acquario, aperto nel 2000, come riportato dall'ABC. Nato alla fine di gennaio, Pesto pesava solo 200 grammi. Oggi, sovrasta i suoi simili, persino suo padre biologico Blake, che era precedentemente noto come il più grande della sua specie nell'acquario.

Pesto viene allevato dai suoi "genitori surrogati" Tango e Hudson, entrambi sotto i 12 chilogrammi. Già, Pesto pesa quasi quanto i due messi insieme, secondo la sua curatrice, Micheala Smale.

Il Futuro Dimagrimento di Pesto

Al momento, Pesto porta ancora le soffici piume marroni tipiche dei pulcini di Pinguino Re, che aggiungono al suo aspetto rotondo. Ma, secondo gli esperti, quando queste piume cadranno nei prossimi mesi e Pesto indosserà il suo iconico smoking nero e bianco, perderà molto peso e dimensioni. "Una volta che le piume del bebè cadono, Pesto si sgonfierà come un palloncino, dimagrirà e si trasformerà in un bellissimo cigno - pronto per la sua prima nuotata nella piscina," ha spiegato un altro addetto ai pinguini. Tuttavia, nonostante la perdita di dimensioni, Pesto dovrebbe mantenere il suo titolo di pinguino più grande a Melbourne.

E ora, cosa c'è da dire sulla personalità di Pesto? I testimoni lo descrivono come "audace" e "sicuro di sé". "È piuttosto affezionato ai suoi curatori e spesso dedica le sue moine a loro," ha condiviso una fonte.

La dieta di Pesto rimane impressionante, anche con la sua prevista riduzione di dimensioni. Continua a consumare diversi pesci a pasto, dimostrando che gli altri pesci nell'acquario non sono intimiditi dalle sue dimensioni.

despite shedding his baby feathers and losing weight, Pesto the penguin will still likely outweigh other King Penguins at the aquarium who eat 'other fish', maintaining his title as the largest.

Leggi anche: