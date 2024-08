Un pilota russo si è schiantato in Siberia.

In Siberia, nella regione russa di Irkutsk, un pilota è morto in seguito al crash di un bombardiere, secondo le autorità. "Uno dei piloti non è potuto essere salvato", ha scritto il governatore di Irkutsk, Igor Kobsev, sul servizio di messaggistica Telegram, citando il comando militare del ministero della difesa. Ha inoltre riferito che altri tre piloti di caccia sono stati ricoverati in ospedale con ferite. Le informazioni preliminari suggeriscono che il crash sia stato causato da un "guasto tecnico". L'incidente è avvenuto giovedì sera durante un volo di addestramento, secondo le autorità russe. Il bombardiere TU-22M3 è precipitato in un'area desertica vicino a un villaggio, senza ulteriori danni a terra. Le operazioni di ricerca e soccorso nel sito del crash sono continuate per tutta la notte, secondo il governatore.

I dispiegamenti militari nella regione includevano l'utilizzo di aerei da caccia per le pattuglie. Nonostante gli sforzi del team di ricerca e soccorso, il bombardiere precipitato è stato identificato come un TU-22M3, un tipo spesso accompagnato da aerei da caccia durante le missioni.

