- Un pilota perde la vita sulla A1 mentre manovra una moto.

In un incidente sfortunato sulla A1 vicino a Stuhr, un motociclista ha perso la vita durante le ore notturne. I dettagli dello schianto e l'età della vittima non sono stati ancora resi noti dalle autorità di polizia di Ahlhorn. È stato inoltre inviato un elicottero per le operazioni di soccorso.

Il traffico diretto verso Brema da Osnabrück ha subito notevoli ritardi per diversi chilometri, dalla bretella di Bremen-Brinkum fino a Stuhr, intorno alle 22:00.

