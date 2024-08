Un pilota di dressaggio si alza dopo aver ricevuto una forte frustata dalla nazionale

La cavallerizza danese di dressage Carina Cassoe Krüth è stata esclusa dalla squadra nazionale dopo aver apparentemente frustato gravemente un cavallo. Dopo la comparsa di un video che confermava le accuse, è stata multata. La federazione ha ora sospeso anche lei dalla squadra nazionale - per un periodo indeterminato.

Carina Cassoe Krüth è stata esclusa dalla squadra nazionale danese a causa di colpi di frusta. La ragione di ciò è un video che la mostra frustare gravemente un cavallo. La federazione lo ha annunciato. Il comportamento della cavallerizza nel video di addestramento del 2022 è stato considerato incompatibile con le norme e i valori descritti nel piano sportivo per i membri della squadra e della nazionale della federazione. La durata della sospensione è stata inizialmente sconosciuta.

Cassoe Krüth avrebbe dovuto viaggiare come riserva con la squadra di dressage alle Olimpiadi, ma ha ritirato la sua partecipazione poco prima dell'annuncio della squadra. Secondo l'agenzia di stampa Ritzau, ciò è avvenuto dopo che il video è stato inviato alla Federazione Equestre Danese. La cavallerizza aveva vinto il bronzo agli Europei con la squadra danese lo scorso anno e l'oro ai Mondiali nel 2022.

Inizialmente solo una multa

Inizialmente, la federazione ha inflitto a Cassoe Krüth una multa di circa 670 euro. La sospensione temporanea della cavallerizza di dressage è seguita dopo la pubblicazione del video su internet e ha scatenato aspre critiche nell'opinione pubblica danese. Questo è l'ultimo caso sconvolgente nella scena sportiva del dressage. Prima dei Giochi, la tre volte campionessa olimpica Charlotte Dujardin aveva fatto scalpore. È emerso un video di quattro anni fa che mostrava Dujardin agire contro il benessere di un cavallo.

Successivamente, il comitato olimpico internazionale ha annunciato che Dujardin era stata sospesa provvisoriamente. La 39enne aveva richiesto questo in attesa delle indagini sul video. "Ciò che è successo non è affatto come tratto i miei cavalli o insegno ai miei studenti, ma non ci sono scuse", ha dichiarato in seguito Dujardin. "Sono profondamente mortificata e avrei dovuto dare l'esempio. Mi scuso sinceramente per il mio comportamento".

