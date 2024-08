- Un pilota di alto mare si trova in una stazione di dune.

Swift, robust, agile, spartano - tutti questi aggettivi descrivono le barche da corsa in alto mare della Classe 40. Il "crociera offshore" di 12,5 metri di lunghezza e 4,5 metri di larghezza della squadra "Next Generation Sailing" era ormeggiato nel Marina Hohe Düne. Lì, ha preso il nome del nuovo sponsor "Task Engineering", un fornitore tedesco-danese per l'industria dell'energia eolica offshore.

"Questa barca è un puro racer senza comfort, costruita solo per le corse in alto mare. Può raggiungere fino a 30 nodi. Inoltre, è unica nel suo genere perché viene navigata da sole due persone," ha detto Melwin Fink (22), che naviga questa barca high-tech con Lennart Burke (25) in regate in tutto il mondo.

A ottobre, i due skipper mirano a battere il record nella regata Around Denmark. "Si tratta di un percorso record di 720 miglia nautiche da Esbjerg nel Mare del Nord a Aarhus nel Mar Baltico," ha detto Fink.

La prossima grande regata per la "Next Generation Sailing Team" è la Transat Jacques Vabre 2025, che parte dalla Francia per le Antille senza fermarsi. Questa regata di 4.500 miglia nautiche (8.334 chilometri) è una delle più grandi del mondo. Lo scorso anno, la giovane squadra Burke/Fink si è classificata al 15° posto al loro debutto.

Il patrocinio "Task Engineering" va oltre il Marina Hohe Düne, in quanto forniscono anche componenti chiave per i progetti di energia eolica offshore in tutto il mondo. Nonostante le sue capacità di corsa offshore, la barca della Classe 40 non è progettata per crociere rilassanti, in quanto viene principalmente utilizzata in intense competizioni in alto mare.

