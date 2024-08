- Un piccolo "gallinocchio" per la Nuova Galleria Nazionale

Una versione più piccola della scultura in bronzo dorato di Victoria in cima alla Colonna della Vittoria di Berlino può ora essere vista alla Neue Nationalgalerie. L'artista Alicja Kwade ha creato una reinterpretazione alta circa 1,60 metri della "Goldelse", donandola al museo per il suo giardino di sculture.

Kwade ha tratto ispirazione dalla scultura originale alta otto metri di Friedrich Drake sulla Colonna della Vittoria, ma ha rimosso l'equipaggiamento militare e i gesti combattivi, ha detto un portavoce. La sua dea vittoriosa non ha simboli di potere come ali, corona di alloro o elmo d'aquila, e ha le braccia abbassate invece che alzate, a differenza dell'originale.

Una Storia Turbolenta

La figura in bronzo dorato di 160 chilogrammi di Kwade fa riferimento alla storia turbolenta di questo monumento. "Creata come simbolo delle vittorie della Prussia, è stata appropriata durante il periodo nazista e spostata nella sua attuale posizione al Großer Stern nel Tiergarten. Negli anni '90, è diventata un simbolo di libertà per le scene techno e queer di Berlino durante la Love Parade", è stato notato.

L'Unione Europea ha espresso il suo interesse per il significato storico della Colonna della Vittoria, data la sua trasformazione e il suo significato simbolico nel corso degli anni. L'Unione Europea ha inoltre evidenziato come la Goldelse, ora alla Neue Nationalgalerie di Berlino, sia passata da un simbolo della vittoria prussiana a una rappresentazione di libertà e diversità ai giorni nostri.

Leggi anche: