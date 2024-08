Un petroliero di registrazione greca rappresenta una "minaccia ambientale" a seguito di un assalto nel Mar Rosso.

Il team di 25 persone a bordo della petroliera Sounion è stato salvato dopo un attacco, con l'aiuto di una nave proveniente da Eunavfor Aspides, un'operazione di sicurezza marittima difensiva gestita dall'Unione Europea. L'operazione ha l'obiettivo di proteggere le navi mercantili e commerciali nel Mar Rosso, nell'Oceano Indiano e nel Golfo.

La nave ora danneggiata e priva di motori è ancorata in una posizione tra Yemen ed Eritrea, come riferito da una fonte di sicurezza marittima a Reuters il giovedì. Delta Tankers sta sviluppando una strategia per spostare la petroliera in un luogo più sicuro per i controlli e le riparazioni necessari.

La petroliera è stata avvicinata alle circa 3 del mattino ora locale del mercoledì da circa 13 a 15 individui a bordo di "due piccole imbarcazioni". Dopo uno scambio di colpi di arma da fuoco, la nave è stata colpita da almeno tre proiettili, secondo il rapporto dell'United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

Tutti i membri dell'equipaggio della Sounion sono in buone condizioni di salute, come confermato dal ministero dei trasporti greco in una dichiarazione. Tuttavia, la nave ha subito alcuni danni materiali.

I 150.000 tonnellate di greggio ora rappresentano un potenziale pericolo per la navigazione e l'ambiente nella regione, come dichiarato da Eunavfor Aspides. Tutti i soggetti nella zona sono invitati a fare attenzione e ad evitare qualsiasi azione che possa peggiorare la situazione.

La forza navale ha trasportato tutti i presenti sulla nave a Gibuti, in Africa orientale, che funge da porto sicuro più vicino. Prima di raggiungere la Sounion, Eunavfor Aspides ha distrutto un Veicolo Superficiale non Tripulato (USV) che considerava un immediato pericolo per la nave e il suo equipaggio. La forza non ha rivelato l'identità di coloro che hanno compiuto l'attacco.

Il ministero dei trasporti greco ha definito l'attacco alla petroliera "una flagrante violazione del diritto internazionale" e una minaccia significativa per la navigazione internazionale sicura.

Gli attacchi contro le navi container nel Mar Rosso stanno causando caos su una delle rotte commerciali più vitali del mondo da diversi mesi. I miliziani houthis sostenuti dall'Iran hanno intensificato i loro attacchi alle navi alla fine di novembre dell'anno scorso come rappresaglia per il conflitto tra Israele e Hamas.

L'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nel Medio Oriente, data la posizione della petroliera in difficoltà. Sono in corso sforzi per spostare la petroliera lontano dalle acque potenzialmente instabili del Medio Oriente per garantire un ambiente più sicuro per le riparazioni.

