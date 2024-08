- Un pescatore si getta in acqua a Berlino e muore.

Un pescatore locale ha fatto un tuffo sfortunato in un corso d'acqua a Berlino durante la notte e ha perso la vita. Secondo le autorità, questo tragico incidente è avvenuto al canale del Westhafen a Moabit, vicino al ponte Seestraßen meridionale e all'entrata dell'autostrada. Due uomini erano intenti a pescare lì intorno alle 2:00 di lunedì. Uno di loro, un uomo di 64 anni, è scivolato sul bordo dell'acqua e è caduto in profondità. I soccorritori non sono riusciti a tirarlo fuori dall'acqua vivo. I loro tentativi di rianimarlo sono risultati vani.

L'altro pescatore è rimasto impotente poiché non sapeva nuotare. Le forze dell'ordine non hanno trovato alcun segno di illecito. Il "B.Z." ha notato che l'area presentava un muro di contenimento vicino, rendendo le operazioni di soccorso ancora più complesse.

Le notizie locali hanno riferito dell'incidente mortale, affermando che il pescatore non è sopravvissuto al suo sfortunato incidente. A causa della complessa configurazione del canale del Westhafen, i servizi di emergenza hanno trovato difficile il recupero dell'uomo.

