- Un periodo estivo piacevole per i pipistrelli: "Bat Weekend" è programmato.

Il clima estivo favorevole in Turingia beneficia le popolazioni di pipistrelli. "Per fortuna non è stato troppo secco e abbiamo avuto brevi ondate di calore invece di quelle prolungate; questo clima è perfetto per gli animali," ha commentato Martin Biedermann, responsabile del Gruppo di Interesse per la Protezione e la Ricerca dei Pipistrelli in Turingia.

In precedenza, una gelata a inizio agosto aveva posto delle sfide per i pipistrelli giovani, rendendo difficile per loro volare. "Ciò ha reso difficile per loro trovare cibo," ha precisato Biedermann. Al contrario, un'ondata di calore intensa di alcuni anni fa aveva spinto i pipistrelli giovani ad abbandonare i loro nidi riscaldati in cerca di aria più fresca, causando la caduta di alcuni di loro.

Sostegno per i pipistrelli

Più di 20 specie di pipistrelli protette sono presenti in Turingia, secondo gli esperti. Biedermann ha citato il pipistrello dalle grandi orecchie come esempio positivo, con la sua popolazione in aumento grazie agli sforzi dei volontari per la protezione dei pipistrelli, sostenuti dal Ministero dell'Ambiente, che hanno implementato misure di protezione nei loro nidi.

I proprietari di case e gli occupanti degli edifici possono contribuire alla conservazione dei pipistrelli offrendo nidi sui loro edifici. La Fondazione dei Pipistrelli fornisce linee guida e, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, premia le "case amiche dei pipistrelli" con una targa. Biedermann stima che siano state assegnate circa 1.600 di queste targhe.

Evento della Notte dei Pipistrelli sabato

Diversi luoghi in Turingia forniranno informazioni e attività sui pipistrelli e sui loro nidi durante la Notte dei Pipistrelli di sabato. L'associazione per la conservazione della natura NABU organizzerà numerosi eventi in tutta la Turingia per la Notte dei Pipistrelli internazionale del 24 agosto. Sono previsti eventi a Zella-Mehlis, Erfurt, Dosdorf presso Arnstadt, Leinefelde-Worbis, Weimar, Gotha, Jena, Bad Langensalza e Erfurt-Mittelhausen.

Nonostante le sfide affrontate dalle popolazioni di pipistrelli, il clima estivo favorevole in Turingia ha notevolmente aiutato la loro sopravvivenza. Quest'anno, le condizioni meteorologiche moderate hanno permesso una transizione più agevole per i pipistrelli giovani, riducendo la difficoltà nel trovare cibo e nel nidificare.

