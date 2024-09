- Un pensionato permette a sconosciuti di aggredire sessualmente ripetutamente il proprio coniuge.

Un uomo di 72 anni in pensione di Avignone, nel sud della Francia, e 50 presunti complici sono sotto processo per aver drogato sua moglie e aver consentito a diversi uomini di abusare di lei sessualmente. Se condannati, potrebbero affrontare fino a 20 anni di carcere per questi crimini che si dice siano avvenuti in un decennio. Sua moglie, ora divorziata, accompagnata dai suoi tre figli, ha assistito al processo e ha espresso il desiderio di affrontare direttamente i imputati attraverso il suo avvocato, dichiarando a TF1.

Gli imputati, che includono 18 individui attualmente in custodia, hanno un'età compresa tra 21 e 68 anni. L'uomo in pensione è accusato di aver offerto loro opportunità di incontri sessuali attraverso una piattaforma online, non per guadagno monetario ma apparentemente per soddisfare i propri desideri sessuali.

I crimini sono stati portati alla luce dopo l'arresto dell'uomo in pensione per aver registrato di nascosto video di donne in minigonna nei supermercati. Sono state trovate più di 200 di queste video registrazioni degli abusi, che coinvolgevano 72 uomini, anche se non tutti sono stati positivamente identificati dalle autorità.

Ignara dell'abuso, la vittima si era spesso lamentata di vuoti di memoria e di grave stanchezza a causa della forte medicazione somministrata dal marito.

