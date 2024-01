Un passeggino a guida autonoma da 3.300 dollari è presente al CES di quest'anno. I genitori sono pronti?

La startup canadese Gluxkind ha presentato il suo passeggino intelligente Ella AI Powered al CES di quest'anno, la fiera dell'elettronica di consumo di Las Vegas che offre alcune delle nuove tecnologie più all'avanguardia e fuori dagli schemi.

Il passeggino intelligente offre gran parte della stessa tecnologia vista nelle auto autonome e nei robot per le consegne, tra cui un sistema a doppio motore per le passeggiate in salita e l'assistenza automatica alla frenata in discesa. Come una Tesla con il sistema "Autopilot", la tecnologia a bordo del passeggino di Gluxkind è dotata di sensori che rilevano gli oggetti circostanti, ma il suo scopo è quello di servire come "un paio di occhi e un paio di mani in più", secondo il sito web dell'azienda, non di sostituire un assistente.

Il passeggino Ella è in grado di guidarsi da solo per passeggiare a mani libere, ma solo quando il bambino non è all'interno. Utilizza telecamere per monitorare l'ambiente circostante e navigare sui marciapiedi.

Per i genitori che probabilmente e comprensibilmente sono nervosi all'idea di mettere il loro bambino in un passeggino con una mente propria, Gluxkind ha fornito un video su YouTube con alcuni casi d'uso. Un genitore che sta percorrendo una discesa con il passeggino si precipita a salvare un giocattolo caduto al bambino che sta rotolando via. Il passeggino frena da solo.

In un'altra dimostrazione, un bambino è stanco di stare seduto nel passeggino e vuole essere portato in braccio. Ella passeggia da solo mentre il genitore porta il bambino.

La tecnologia di guida autonoma non è ancora del tutto collaudata e certamente non è pronta per la prima serata. Sebbene le aziende che hanno implementato questa tecnologia nelle automobili affermino che essa aggiunge un elemento di sicurezza se utilizzata correttamente e se il conducente presta attenzione, affidare i bambini alle cure dell'intelligenza artificiale potrebbe non essere adatto a tutti.

Gluxkind, fondata nel 2020, ha inserito in Ella ulteriori funzioni specifiche per il passeggino, tra cui il "Rock-My-Baby automatico" e una macchina per il rumore bianco integrata per calmare i bambini che dormono. L'intero sistema è dotato di seggiolino auto, culla per neonati e seggiolino per bambini.

"Lo sviluppo è stato guidato dalla nostra esperienza di neo-genitori", ha scritto Anne Hunger, CPO e co-fondatrice di Gluxkind, in un comunicato stampa di novembre. "Abbiamo lavorato sodo su questo prodotto e siamo entusiasti di portarlo nelle mani di molti clienti nel 2023".

Per 3.300 dollari, i genitori possono iscriversi alla lista dei pre-ordini di Ella, uno dei prodotti tecnologici di consumo nominati Innovation Awards Honoree al CES 2023. Secondo il sito web dell'azienda, le consegne del passeggino dovrebbero iniziare nell'aprile 2023.

