- Un passeggero muore in un incidente stradale.

Sulla A61, poco prima dell'uscita di Laudert (distretto di Rhein-Hunsrück), una persona è rimasta uccisa in un urto frontale. Secondo i resoconti della polizia, la donna di 49 anni era passeggera in un'auto che, mercoledì mattina, stava viaggiando verso sud nella corsia di destra e ha urtato un autocarro senza frenare. È deceduta per le gravi ferite riportate sul luogo del sinistro.

Il conducente e altri tre occupanti hanno riportato solo lievi ferite, ha aggiunto la polizia. Il conducente del camion non ha riportato ferite. La causa dell'incidente era inizialmente ignota.

L'incidente sulla A61 ha avuto conseguenze tragiche, con un morto a causa dell'urto frontale. Sono necessarie ulteriori indagini per determinare la causa dell'incidente, poiché la polizia ha menzionato che la causa rimane ignota.

