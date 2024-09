- Un passeggero donna causa danni a sei persone su un autobus per la festa in città, una delle persone ferite mostra segni di miglioramento.

Dopo l'incidente di Siegen, una delle vittime gravemente ferite non è più in condizioni critiche. Il 23enne è ancora in cura in ospedale, come annunciato congiuntamente dalla Procura della Repubblica di Siegen e dalla Polizia di Dortmund. Le condizioni dei due uomini, di 19 e 21 anni, gravemente feriti durante l'attacco, rimangono critiche.

Gli investigatori stanno esaminando i dettagli e il contesto dell'incidente. Un autobus destinato a trasportare più di 40 passeggeri a una festa cittadina del venerdì è stato violentemente attaccato. Una donna ha improvvisamente utilizzato un coltello per ferire almeno sei persone, tre delle quali in modo grave. L'attacco è avvenuto poco dopo l'incidente e una sospetta di 32 anni è stata arrestata. Secondo il "Siegener Zeitung", la donna è nota alla polizia, è cittadina tedesca e ha precedenti penali legati alla droga.

La polizia ha chiesto alla popolazione di rimanere calma a causa di false accuse. "Vogliamo sottolineare qui: la sospetta di 32 anni è una donna di cittadinanza tedesca e senza background migratorio", ha dichiarato la polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia sul servizio internet X sabato. "Si prega di astenersi da speculazioni e attacchi in qualsiasi direzione!"

Il giornale ha riferito inoltre che l'autista dell'autobus ha agito prontamente fermando il veicolo e aprendo le porte. Molti passeggeri, compreso un gruppo di ragazze, sono riusciti a fuggire dall'autobus nel bosco adiacente. Gli automobilisti si sono fermati rapidamente per offrire assistenza.

La festa della città di Siegen continua

"Questo incidente ci ha colpiti profondamente", ha detto il sindaco di Siegen Steffen Mues. Nonostante l'incidente di accoltellamento, la festa della città continuerà come previsto sabato alle 11 del mattino con un servizio ecumenico sulla piazza del castello. Gli organizzatori hanno basato la loro decisione sulla "valutazione della situazione da parte della polizia", come riferito dalla città.

Secondo la polizia, non c'è alcun pericolo immediato. "Stiamo raccogliendo prove sulla scena del crimine e interrogando i testimoni", ha dichiarato un portavoce sabato notte. I motivi e la sequenza esatta degli eventi rimangono sconosciuti. Secondo le informazioni dell'agenzia DPA, la salute mentale della sospetta potrebbe essere un problema. La polizia non aveva inizialmente "nessun indizio di un movente politico o religioso".

Due delle sei persone ferite sono state dimesse dall'ospedale sabato notte. Una donna ha anche lasciato l'ospedale di sua spontanea volontà, come confermato dal portavoce della polizia. Le condizioni esatte dei feriti non sono state rese note. Hanno un'età compresa tra 16 e 30 anni e provengono dal distretto di Siegen-Wittgenstein.

Circa 36 passeggeri sono stati assistiti in una sala sabato notte. both emergency chaplains, firefighters, and police were present at the scene. The people on the bus during the attack are being interviewed, it was stated. Relatives are also present in the hall. According to the police, there were more than 40 adults in the bus, as well as two or three children who were picked up by their mother.

Ricordando l'attacco di Solingen

Il sindaco Mues ha parlato con i testimoni oculari sulla scena dopo l'incidente di Siegen e ha elogiato i primi soccorritori, i servizi di emergenza e i cappellani di emergenza. Laura Kraft, parlamentare federale per Siegen-Wittgenstein, ha augurato "una pronta guarigione e tutta la forza alle persone colpite e alle loro famiglie" sulla piattaforma X. Questo incidente getta "un'ombra sulle celebrazioni" a Siegen.

L'incidente richiama alla mente l'attacco di Solingen di una settimana fa. In quella serata del venerdì, un uomo ha attaccato i passanti durante una celebrazione per il 650º anniversario della città di Solingen, quindi è fuggito nel caos e nel panico iniziale. Due uomini, di 67 e 56 anni, e una donna di 56 anni hanno perso la vita. Otto persone sono rimaste ferite, quattro di loro gravemente. Il presunto autore è attualmente in custodia.



