- Un passeggero di 16 anni muore in un incidente stradale.

Un 16enne è morto in un incidente stradale nel Basso Bavarese. Il guidatore, anch'egli 16enne, è sopravvissuto all'incidente con ferite gravi ma era "significativamente ubriaco". È stato portato in ospedale in ambulanza. Il suo passeggero è morto sulla scena tra Kelheim e la comunità di Weltenburg.

Il 16enne alla guida aveva sbandato e urtato un albero. L'auto apparteneva a un familiare e il teenager è sospettato di avervi avuto accesso senza autorizzazione, secondo la polizia.

