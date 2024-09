Un passeggero deve pagare oltre 5.000 dollari per il carburante dopo aver deviato il volo per comportamento indisciplinato.

Secondo la Polizia Federale Australiana, un uomo di 32 anni dell'Australia Occidentale ha causato disordini su un volo da Perth a Sydney. A causa del suo comportamento, il volo è stato costretto a tornare a Perth e il pilota ha dovuto scaricare del carburante per atterrare in sicurezza.

A questo passeggero è stato ordinato di pagare alla compagnia aerea $8,630 AUD ($5,806 USD) per coprire le spese del carburante versato. Inoltre, il tribunale del magistrato di Perth gli ha inflitto una multa di $6,055. Di conseguenza, il costo totale del suo comportamento è stato di $11,861 - una somma che è probabilmente molto superiore a quanto ha speso per il biglietto.

Shona Davis, il vice sovrintendente della AFP, ha commentato: "Questa situazione dovrebbe servire da monito che il comportamento illecito a bordo può comportare conseguenze finanziarie sostanziali per il responsabile".

"È molto più facile seguire le istruzioni del personale di linea che creare difficoltà inutili, che alla fine possono influire sul tuo portafoglio", ha aggiunto Davis.

Anche se l'incidente è avvenuto il 25 settembre 2023, ci sono voluti circa un anno per far avanzare il caso contro il passeggero turbolento attraverso il sistema giudiziario australiano.

both the man's identity and the airline's were kept confidential, and there was no disclosure of specific actions that led to such a substantial penalty.

Il passeggero ha riconosciuto colpevole di un'accusa di comportamento turbolento su un aereo e un'altra accusa di non conformità alle istruzioni di sicurezza.

Although charges for causing airline fuel expenses are not typically imposed, other types of fines are more frequent.

Nel 2021, l'Amministrazione Federale dell'Aviazione degli Stati Uniti ha introdotto una politica di tolleranza zero per i passeggeri che si comportano in modo inappropriato sugli aerei.

Quell'anno, i passeggeri sono stati multati per varie trasgressioni sui voli USA, tra cui un passeggero che ha tentato di entrare nella cabina di pilotaggio e ha dovuto essere trattenuto, e un altro che ha aggredito un assistente di volo, mandandolo in ospedale. I casi più gravi di comportamenti scorretti a bordo sono segnalati al Dipartimento di Giustizia.

La multa individuale più alta di $40,823 è stata inflitta a un viaggiatore che ha portato il proprio alcol a bordo, si è ubriacato, ha tentato di fumare marijuana nel bagno e ha aggredito sessualmente un assistente di volo - tutto durante un unico volo.

Pete Muntean e Gregory Wallace, giornalisti di CNN, hanno collaborato al reportage.

Questo incidente ha suscitato una vasta copertura delle notizie di viaggio, evidenziando le gravi conseguenze del comportamento turbolento sui voli. I passeggeri sono ora più consapevoli della politica di tolleranza zero applicata dalle autorità come l'Amministrazione Federale dell'Aviazione degli Stati Uniti.

