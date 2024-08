- Un passeggero anziano esce dal veicolo fuori strada, con conseguente morte.

In un incidente sfortunato sulla tangenziale Delbrück, situata a nord-ovest di Paderborn, un automobilista di 75 anni ha perso la vita domenica. Secondo le informazioni, per motivi ancora ignoti, l'auto dell'uomo ha sbandato a destra fuori dalla strada, finendo infine in un fosso. Successivamente, l'uomo è stato portato in ospedale, ma purtroppo è deceduto a causa delle ferite riportate, come hanno confermato le autorità. Per fortuna, il passeggero di 77 anni a bordo dell'auto è uscito illeso dall'incidente.

L'incidente ha comportato la chiusura della strada per diverse ore a causa delle indagini. I testimoni presenti sulla scena sono rimasti scioccati dall'accaduto.

