- Un passato storico, un affetto attuale - il libro di fantascienza criminale "In sincerità"

Un inatteso colpo di scena si sta verificando sia nella serie crime ZDF "In Verità" che nella vita personale della detective Judith Mohn. La loro indagine in corso per omicidio li mette inizialmente di fronte alla morte raccapricciante di una giovane donna, il cui corpo viene ritrovato nel fiume Saar.

La ZDF trasmetterà l'ottavo episodio di questa serie crime di Saarlouis il 31 agosto alle 20:15, intitolato "Legge vs Giustizia". Questo episodio è diretto da Kirsten Laser e scritto da Mathias Schnelting.

Nessuna traccia di stranezza

Mohn e Breyer si immergono nel mistero del cadavere nel fiume e il principale sospettato sembra essere l'ex ragazza della vittima, Roxy (Martina Schoene-Radunski). Tuttavia, Mohn e Breyer la trovano sinceramente sconvolta quando la interrogano sulla morte della sua ex partner.

Un altro possibile sospettato emerge sotto forma del capo della vittima. Un esame forense rivela tracce di una sostanza illecita nel sistema della vittima, che coincide anche con l'assunzione abituale del capo. Viene accusato di aver molestato la sua dipendente.

Le indagini prendono una piega inaspettata quando emergono somiglianze con un caso irrisolto in Francia. La coppia sospetta che l'indagine originale allora non fosse stata così approfondita. Judith Mohn conduce la sua indagine "ufficiosa", a malincuore dei suoi superiori.

Al tempo, il principale sospettato era Serge Roubaix (Jean-Luc Bubert), che fu assolto per insufficienza di prove. La moglie di Roubaix reagisce sfavorevolmente alla visita di Mohn. Mohn tenta di contattare l'avvocato che difese Roubaix allora, Alain Montand (Pierre Kiwitt), ma lui si rifiuta di discutere il caso. Sta nascondendo qualcosa? Mohn persevera con le indagini.

Freddy Breyer non può fare a meno di notare l'attrattiva crescente tra Mohn e Montand.although Mohn afferma di aver rifiutato l'invito a cena di Montand, il pubblico può sentire un romance in arrivo. "Pierre incarna quel fascino francese classico che tutti adoriamo", ha dichiarato l'attrice principale Christina Hecke in un'intervista con l'Agenzia Stampa Tedesca. "E quell'appeal si estende anche a Judith. Ma non dirò altro".

