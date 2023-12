Un party di celebrità "quasi nude" in un nightclub di Mosca scatena un'aspra polemica

La festa, organizzata dalla blogger Anastasia Ivleeva il 20-21 dicembre presso il club Mutabor della capitale, ha attirato le critiche dei funzionari della Chiesa ortodossa e degli attivisti favorevoli alla guerra, nonché dei legislatori favorevoli al Cremlino.

Uno dei partecipanti, il rapper Vacio (Nikolay Vasilyev), che si è presentato indossando solo un calzino per coprire i genitali, è stato condannato a 15 giorni di carcere e multato di 200.000 rubli dopo che un tribunale di Mosca ha stabilito che l'evento aveva lo scopo di "propagandare relazioni sessuali non tradizionali".

Vasilyev è stato giudicato colpevole di reati tra cui "piccolo teppismo".

"Nikolay Vasilyev (meglio conosciuto come il rapper Vacio) ha partecipato a una festa nel nightclub 'Mutabor', ha turbato l'ordine pubblico, ha usato un linguaggio volgare e ha diffuso pubblicazioni nei canali Telegram volte a promuovere relazioni sessuali non tradizionali nei mass media su Internet", si legge nella sentenza del tribunale.

Negli ultimi anni, il Cremlino ha ampliato una serie di leggi anti-LGBTQ, una svolta conservatrice che si è intensificata dopo l'invasione dell'Ucraina. Il mese scorso, la Corte Suprema russa ha dichiarato il "movimento internazionale LGBTQ" un'organizzazione estremista.

Il contraccolpo contro il partito a Mosca arriva mentre il presidente russo Vladimir Putin si concentra sempre più sui valori tradizionali in opposizione a ciò che ha dipinto come la decadenza e l'immoralità dell'Occidente, mentre cerca di essere rieletto nel marzo 2024.

Scuse in mezzo a reazioni rabbiose

Vasilyev è tra coloro che hanno partecipato alla festa per presentare pubbliche scuse.

L'organizzatrice Ivleeva ha inizialmente affermato che le scelte di abbigliamento dei partecipanti alla festa erano loro e che l'evento era un'occasione per mostrare le foto realizzate durante il suo mandato di redattore capo dell'edizione russa di Playboy.

Mercoledì, Ivleeva ha pubblicato un nuovo video di oltre 21 minuti in cui si scusa in lacrime, chiedendo perdono e una seconda possibilità, oppure la condanna pubblica.

Martedì è stata intentata una causa per un risarcimento di 1 miliardo di rubli (11 milioni di dollari) per danni morali contro la Ivleeva per aver organizzato la festa, come ha riferito l'agenzia di stampa statale RIA Novosti.

Per una delle altre partecipanti, la pop star Anna Asti, è stato annullato un evento di Capodanno in un altro club di Mosca, ha dichiarato il locale sul suo sito web.

"Cari amici, per motivi che sfuggono al nostro controllo, l'esibizione di Anna Asti è stata riprogrammata in una nuova data, che annunceremo presto", si leggeva nel messaggio.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha rifiutato di commentare, affermando che: "Per quanto riguarda questa festa, chiedo la vostra clemenza: restiamo gli unici nel Paese a non discutere di questo argomento".

Ekaterina Mizulina, un'attivista favorevole alla guerra e capo della Safe Internet League, mercoledì ha ringraziato la polizia russa per la sua risposta e ha condiviso su Telegram gli screenshot dei messaggi che sarebbero stati inviati da cittadini preoccupati e indignati.

"Come faccio a spiegare a mio nipote, che partecipando a un'operazione speciale ha perso entrambe le gambe ed è diventato disabile, per cosa ha combattuto e perché è finito disabile, per la biancheria intima di Ivleeva?", si legge in uno dei messaggi, riferendosi all'eufemismo ufficiale russo per l'invasione dell'Ucraina.

"Ospitare eventi di questo tipo in un momento in cui i nostri giovani stanno morendo nelle operazioni militari e molti bambini stanno perdendo i loro padri è cinico", ha dichiarato Mizulina nel suo post. "I nostri combattenti in prima linea non stanno certo combattendo per questo".

Nel frattempo, Vitaly Borodin, capo del Progetto federale per la sicurezza e la lotta alla corruzione, ha espresso la sua indignazione, definendo l'evento "sodomia, oscurantismo e propaganda LGBT", esortando il Ministro degli Interni a inviare la polizia al nightclub Mutabor.

