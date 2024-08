- Un partner con un colpo di KO, stordito e derubato?

Il 35enne è accusato di aver organizzato incontri con altri uomini a Berlino attraverso una piattaforma di appuntamenti online per derubarli nelle loro case. Prima di farlo, avrebbe stordito le vittime con gocce soporifere, come riferito dalla Procura di Berlino. L'uomo è accusato di rapina aggravata, lesioni personali gravi e rapina con esito mortale.

Il 35enne nigeriano, attualmente in custodia dal 6 marzo, è stato identificato dagli investigatori attraverso le impronte digitali sulla scena del crimine e l'analisi delle tracce digitali, secondo un portavoce della Procura.

La vittima aveva gocce soporifere nel drink

Si presume che il 3 novembre 2023, a Schoeneberg, abbia rubato il telefono, il laptop, contanti e diverse carte a un 64enne dopo avergli di nascosto aggiunto gocce soporifere nel drink, facendolo svenire. L'uomo ha dovuto essere trattato in ospedale per due settimane, secondo l'accusa.

Un 52enne, a cui il sospetto è accusato di aver aggiunto gocce soporifere nel drink il 22 novembre 2023 a Westend, non è sopravvissuto. Il 35enne avrebbe sottovalutato che l'uomo era già ubriaco, il che ha portato a un attacco di cuore e alla sua morte. Tra le altre cose, all'accusato viene contestato di aver preso un orologio di alto valore, due tablet e contanti.

Le gocce soporifere si riferiscono a diversi tipi di droghe, come la ketamina, un anestetico veterinario, e la GHB (gamma-idrossibutirrato), anche nota come ecstasy liquida. In discoteche, queste sostanze vengono anche assunte volontariamente in dosi più basse come droga da festa. I perpetratori le aggiungono di nascosto ai drink delle vittime per renderle incoscienti o indifese.

