- Un parente di Trump sta iniziando la sua istruzione universitaria a New York.

Per un po' di tempo, circolavano voci su quale college avrebbe frequentato Barron Trump, il figlio 18enne dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e della moglie Melania Trump. Ma queste speculazioni sono terminate il 4 settembre, quando Barron è stato avvistato al prestigioso New York University (NYU) nel cuore pulsante di Manhattan. C'erano infatti foto a conferma di ciò, pubblicate dal "New York Post". Successivamente, Donald Trump ha confermato lui stesso questo fatto in un'intervista con il "Daily Mail". "È un ragazzo brillante", ha detto Trump, "e sta andando alla Stern School of Business dell'NYU, un'istituzione di prim'ordine".

Barron era stato evidentemente accettato da numerosi college, ha aggiunto Trump. Frequentare la Stern School of Business, che fa parte della facoltà di economia dell'NYU, viene considerato uno dei migliori corsi di formazione in questo campo. È molto apprezzata tra le migliori scuole di business degli Stati Uniti. Barron è uno dei circa 20 candidati che hanno ottenuto l'ammissione per iniziare i loro studi.

Donald Trump si è laureato alla Wharton School di Philadelphia

Prima della sua decisione sul college, Barron Trump aveva considerato anche l'idea di candidarsi alla Wharton School dell'Università della Pennsylvania a Philadelphia, dove Donald Trump aveva frequentato. Tuttavia, Barron ha scelto alla fine una direzione diversa. E secondo Donald Trump, questo non ha causato alcun conflitto. In modo tipico, ha detto al giornale, "È un posto incredibilmente competitivo. Gli è piaciuto, gli è piaciuta la scuola. Eravamo fan dell'NYU, ma è uno dei migliori classificati".

Barron Trump si è diplomato all'Oxbridge Academy di Palm Beach a maggio. Dopo l'assegnazione di suo padre alla presidenza nel 2017, Barron ha trascorso la maggior parte del suo tempo a Trump Tower, situata a Manhattan, a breve distanza dal suo nuovo campus universitario.

