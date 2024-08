Un paramedico cerca di aiutare - e viene aggredito razzalmente

Nella parte occidentale di Berlino, si verifica un incidente razzista durante la notte: i servizi di emergenza accorrono per una 20enne che è caduta in stato di ebbrezza. Tuttavia, la donna si rifiuta di essere soccorsa dal paramedico arrivato - e si comporta in modo discriminatorio.

Un paramedico è stato insultato razzisticamente dalla stessa donna che stava cercando di aiutare durante un intervento di emergenza a Berlino. Il corpo dei vigili del fuoco è stato chiamato in un hotel nel distretto di Charlottenburg domenica mattina presto, come riferito dalla polizia.

Un uomo aveva chiamato i servizi di emergenza dopo che la sua ragazza aveva consumato alcol, aveva perso conoscenza per breve tempo e poi era caduta. Tuttavia, la 20enne si è rifiutata di essere soccorsa e ha anche insultato il paramedico in modo razzista. I servizi di emergenza hanno quindi chiamato la polizia.

Un test alcolemico volontario sulla 20enne ha dato un valore di 1,6 per mille. Su ordine della procura, è stato prelevato un campione di sangue presso la stazione di polizia. La 20enne è stata quindi rilasciata. La Polizia di Stato per la Protezione dello Stato sta indagando sul caso di insulti razzisti.

L'incidente ha coinvolto un ufficiale medico, in quanto il paramedico è stato quello che ha subito l'insulto razzista. Nonostante avesse bisogno di assistenza, la 20enne ha mostrato un comportamento discriminatorio nei confronti dell'ufficiale medico.

