- Un paracadutista muore al foghorn.

Un pilota di parapendio è morto in un incidente al Nebelhorn nella regione dell'Allgäu. Secondo la polizia, i testimoni hanno visto il 31enne perdere rapidamente quota vicino a Oberstdorf e precipitare in una spirale. Poi è precipitato con il suo paracadute verde-bianco in un terreno roccioso. Il team di soccorso ha trovato il pilota morto. La polizia cerca testimoni.

L'incidente ha scatenato discussioni sulle misure di sicurezza per il parapendio nella zona. Nonostante l'uso del paracadute, l'incidente ha avuto conseguenze fatali.

Leggi anche: