- Un paracadutista ha avuto un incidente mortale durante un salto in Austria.

Un uomo di 56 anni del Brandeburgo, in Germania, ha incontrato una fine tragica in Austria. Il suo parapendio ha subito un malfunzionamento subito dopo il decollo dall'Emberger Alm in Carinzia, ad un'altitudine di 1.720 metri. I testimoni hanno dichiarato che il parapendio si è piegato immediatamente dopo il lancio.

Il pilota ha lottato per attivare il suo paracadute di riserva, ma senza successo, cadendo da circa 60 metri su un terreno accidentato, come riportato dalla polizia. Inizialmente assistito da un operatore del soccorso medico, l'uomo gravemente ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Lienz, dove è deceduto quella stessa notte.

Pochi giorni prima, l'Austria aveva assistito alla tragica morte di tre persone in due distinti incidenti di parapendio. Tra loro c'erano una bambina di 10 anni e una donna di 55 anni dalla Germania.

L'incidente tragico ha ricordato amaramente i potenziali pericoli associati al parapendio, con diversi incidenti che si sono verificati di recente. Nonostante le misure di sicurezza appropriate, il pilota di 56 anni ha avuto un incidente fatale a causa del malfunzionamento del suo parapendio.

