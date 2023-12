Un pallone spia cinese ha usato un provider internet statunitense per comunicare la sua posizione

Questa connessione è stata uno dei modi in cui gli Stati Uniti sono stati in grado di tracciare la sua posizione e raccogliere informazioni sul pallone mentre transitava negli Stati Uniti, ha detto la fonte.

La CNN non è stata in grado di identificare il fornitore di servizi Internet. La CNN ha riferito in precedenza che secondo i funzionari il pallone era in grado di comunicare con Pechino mentre attraversava gli Stati Uniti.

NBC News ha riferito per la prima volta che il pallone ha utilizzato una rete statunitense per comunicare con Pechino.

Secondo il funzionario, la connessione alla rete non è stata utilizzata per trasmettere informazioni alla Cina. Il pallone aerostatico ha immagazzinato le informazioni per poi conservarle, comprese immagini e altri dati, che gli Stati Uniti hanno potuto studiare dopo l'abbattimento di febbraio.

L'FBI e il direttore dell'Office of National Intelligence hanno rifiutato di commentare. La CNN ha contattato l'ambasciata cinese a Washington.

La Cina ha continuato a sostenere che il pallone era un pallone meteorologico che ha perso la rotta.

Gli Stati Uniti hanno valutato all'epoca che il pallone spia faceva parte di un vasto programma di sorveglianza gestito dall'esercito cinese, come ha riferito in precedenza la CNN. Secondo i funzionari statunitensi, negli ultimi anni la flotta di palloni ha condotto almeno due dozzine di missioni su almeno cinque continenti.

La comunità di intelligence statunitense ritiene che i leader del Partito Comunista Cinese non avessero intenzione di far attraversare il pallone aerostatico sopra gli Stati Uniti e ha persino rimproverato gli operatori del programma di sorveglianza per l'incidente, come ha riferito in precedenza la CNN.

Il presidente Joe Biden ha indicato a giugno che il leader cinese Xi Jinping è stato colto di sorpresa dalla posizione del pallone, dicendo agli ospiti di una raccolta di fondi politici che Xi "si è molto arrabbiato" dopo che gli Stati Uniti hanno abbattuto il pallone perché "non sapeva che fosse lì". Ha poi paragonato Xi ai "dittatori" che si imbarazzano quando non sanno cosa sta succedendo.

Fonte: edition.cnn.com