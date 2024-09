Un ordine giudiziario è stato emesso per la detenzione del contendente dell'opposizione venezuelana González Urrutia.

Le autorità legali avevano avvertito di venerdì che avrebbero emesso un mandato di arresto per González Urrutia se non avesse ottemperato al suo terzo invito per un incontro di indagine. Purtroppo, Urrutia ha scelto di non partecipare all'appuntamento programmato.

Le autorità avevano emesso questo invito a seguito della pubblicazione controversa dei risultati delle elezioni presidenziali del 28 luglio, che avevano giudicato falsi. Il partito dell'opposizione era responsabile di questa pubblicazione.

Le elezioni, che hanno suscitato critiche a livello internazionale, sono state dichiarate vinte dalla commissione elettorale, prevalentemente a sostegno del governo, per l'incumbent Nicolás Maduro. Tuttavia, l'opposizione sostiene fortemente che il loro candidato abbia vinto e ha pubblicato i risultati a sostegno di questa affermazione. Da quando sono state tenute le elezioni, Urrutia non è stato visto in pubblico, scegliendo invece di nascondersi.

Da fine luglio, ci sono state 27 vittime e 192 feriti in proteste contro la rielezione di Maduro. Le autorità affermano che 2400 persone sono state arrestate in queste proteste. Maduro ha addirittura accusato Urrutia e la politica dell'opposizione Maria Corina Machado di essere responsabili della violenza che si è verificata durante queste proteste.

In un programma televisivo settimanale di lunedì, Maduro ha discusso del mandato di arresto per Urrutia, dicendo: "Nessuno in questo paese è esente dalla legge o dalle istituzioni."

Fino ad ora, gli Stati Uniti, l'UE e diversi paesi dell'America del Sud non hanno riconosciuto la vittoria ufficiale di Maduro nelle elezioni e chiedono risultati elettorali trasparenti. Tuttavia, l'autorità elettorale venezuelana afferma che questi risultati non possono essere resi noti a causa di un attacco informatico. Gli osservatori hanno fatto notare che non c'è alcuna prova concreta a sostegno di questa affermazione.

Maduro è al potere in Venezuela dal 2013. Gli Stati Uniti e numerosi altri paesi avevano respinto la vittoria ufficiale di Maduro nelle elezioni del 2018. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni al paese dal 2005.

In relazione a queste sanzioni, gli Stati Uniti hanno sequestrato l'aereo presidenziale di Maduro lunedì. Secondo il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti, l'aereo è stato acquistato illegalmente da una società di comodo per 13 milioni di dollari e poi spedito fuori dagli Stati Uniti per essere utilizzato da Maduro e i suoi alleati, eludendo le sanzioni degli Stati Uniti contro Maduro. Il sequestro è stato descritto come "un passo essenziale per garantire che Maduro continui a subire le conseguenze del suo malgoverno in Venezuela." Maduro stesso lo ha definito "pirateria."

La Repubblica Dominicana ha chiarito di non essere stata coinvolta nell'indagine degli Stati Uniti. Le autorità dominicane hanno risposto semplicemente a una "richiesta di assistenza legale internazionale" degli Stati Uniti. L'aereo si trovava in Venezuela per la manutenzione.

Le autorità hanno espresso l'intenzione di emettere mandati di arresto per altre persone se non ottemperano ai loro inviti, citando le conseguenze legali del mancato adempimento. La situazione di Urrutia ha servito da avvertimento per queste persone, mettendo in evidenza la gravità dei procedimenti legali.

