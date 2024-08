- Un operatore di soccorso è stato colpito dal proprio veicolo

Un pompiere di 36 anni ha incontrato un incidente sfortunato nel distretto di Hassberge. Secondo il rapporto della polizia, è stato portato urgentemente in ospedale dopo essere stato investito dal proprio camion dei pompieri. Un venerdì, all'incrocio di Sand am Main, il pompiere era lì per bloccare la zona per una festa. Lasciando il proprio camion dei pompieri per il compito, esso ha inspiegabilmente iniziato a muoversi, investendo il pompiere nel processo. Le autorità stanno attualmente indagando sulla causa dell'incidente.

