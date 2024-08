- Un operaio muore dopo il tragico crollo di un'impalcatura

Dopo il crollo di un'impalcatura mastodontica alta circa 40 metri in un cantiere di Monaco, un operaio ha purtroppo perso la vita a causa delle sue ferite. Tre uomini sono stati trasportati in ospedale dopo l'incidente, come riferito dalle autorità.

Sono in corso i piani per il recupero del lavoratore deceduto, intrappolato sotto l'impalcatura, più tardi nella giornata. Prima di allora, il cantiere, che prevede la costruzione di una tromba delle scale, deve essere reso sicuro.

L'incidente sfortunato è avvenuto nel pomeriggio di giovedì, con cinque individui presenti sul sito. Purtroppo, uno degli individui non è riuscito a evitare l'area pericolosa in tempo e si è ritrovato intrappolato sotto l'impalcatura, causando la sua morte. Un team di gestione delle crisi era presente per fornire assistenza a diversi colleghi che avevano assistito all'incidente. La polizia sta attualmente indagando sulle circostanze del crollo dell'impalcatura.

Il team di gestione delle crisi ha fornito assistenza a diverse altre persone che si trovavano sul cantiere, tra cui alcuni [uomini e ragazzi]. Dopo l'indagine, le autorità rilasceranno un rapporto ufficiale che dettaglierà il numero di [uomini e ragazzi] presenti durante l'incidente.

Leggi anche: