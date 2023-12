Un nuovo resort di lusso celebra la storia ferroviaria della Thailandia

La Thailandia ha una storia ferroviaria che risale ai primi anni del 1900, quando gli abitanti della città di Bangkok salivano a bordo delle ruote d'acciaio per lasciare la città in cerca di spiagge o climi più freschi.

A più di 100 anni di distanza, un nuovo resort progettato dall'impareggiabile Bill Bensley immerge gli ospiti nell'essenza di quell'epoca.

L' InterContinental Khao Yai, composto da oltre 65 suite e ville, comprende una serie di carrozze di treni thailandesi riciclate e trasformate in alloggi di lusso.

A circa 2,5 ore di auto da Bangkok, all'esterno del Parco Nazionale di Khao Yai, il design del resort si ispira agli albori della ferrovia tailandese e alla storia della zona come porta d'accesso al nord-est della Thailandia durante il regno di Re Rama V (1868-1910).

Gli ospiti vengono avvolti dal passato non appena entrano nella reception. Situata in un edificio indipendente che ricorda una classica stazione ferroviaria tailandese, è piena di bauli da viaggio, panche di legno, parti di treni classici, illustrazioni e foto storiche.

L'attenzione per i dettagli è eccezionale, come ci si aspetta da ogni struttura che porta il nome di Bensley.

Parole come estroso e fantastico sono spesso usate per descrivere il lavoro dell'americano di Bangkok, e a ragione. Bensley non ha rivali per quanto riguarda la sua capacità di dare sfogo all'immaginazione in tutti i modi migliori. Il risultato sono proprietà che raccontano una storia, in cui ogni dettaglio è un aneddoto intelligente che arricchisce le pagine.

Sfide logistiche

Nel caso dell'InterContinental Khao Yai, Bensley dice che il suo amore di sempre per i viaggi in treno ha influenzato il progetto. Ha viaggiato su molti grandi treni di lusso in vari continenti e ha trascorso un'estate accompagnando gruppi di anziani viaggiatori in viaggi ferroviari costieri attraverso il Canada.

Quando si è imbattuto in uno scalo ferroviario tailandese pieno di treni in disuso, ha dovuto agire.

"Stavo guardando tutte queste vecchie carrozze arrugginite e mi sono detto: "Oddio, se ne stanno lì a marcire... dovremmo davvero farci qualcosa"", ricorda.

"Sei mesi dopo, ne stavamo comprando il maggior numero possibile... Non è necessario costruire tutto da zero", aggiunge.

Poi è arrivata la parte difficile. Trasportare un gruppo di vecchi treni pesanti e decadenti nel paesaggio collinare del resort si è rivelato un'impresa ardua come ci si aspetterebbe.

"Avevamo previsto di trasportarli su rotaie", racconta. Ma una curva a gomito alla fine di una strada del resort, dove era necessario posizionare le carrozze, ha richiesto un aiuto extra per completare il lavoro.

"Abbiamo noleggiato un'enorme gru che doveva salire a circa 70 metri di altezza. Poi abbiamo fatto volare le carrozze e le abbiamo sistemate sul pendio. È stata una giornata infernale... Era una gru molto costosa, ma abbiamo fatto tutto in un giorno", racconta Bensley.

Oltre alle suite di lusso, le carrozze riciclate del resort ospitano anche una spa, un club per bambini e tre punti di ristoro: Poirot, Papillon e la Carrozza del tè.

"All'inizio pensavamo che tutte le carrozze sarebbero state destinate agli alloggi, ma poi, quando abbiamo iniziato a lavorarci, ci siamo innamorati dell'idea di Assassinio sull'Orient Express. È qui che entra in gioco Poirot", dice a proposito del ristorante francese che si affaccia sul vicino Lago dei Cigni.

Papillon, proprio accanto, è uno speakeasy a tema jazz che serve cocktail forti e, nei fine settimana, musica dal vivo. La Carrozza del tè si trova in un'altra area del resort, splendidamente paesaggistica, dove gli ospiti possono provare una varietà di bevande come caffè freddi e un delizioso set per il tè pomeridiano.

La colazione viene servita nel Somying's Kitchen, uno spazioso ristorante aperto tutto il giorno con cabine che ricordano i vagoni ristorante e interni blu e bianchi. All'esterno del ristorante si trovano una piccola piscina e il Terminus Bar, anch'esso con motivi tradizionali delle ferrovie thailandesi.

Anche se non riuscite a entrare in una delle carrozze riciclate, le altre camere e suite non hanno nulla da invidiare alle altre. Ognuna di esse, progettata per assomigliare a un classico vagone ferroviario, è unica e presenta pannelli scenografici che incorniciano carte da parati panoramiche.

Ci sono suite interconnesse con letti a castello per gruppi più numerosi, mentre altre dispongono di balconi con vista sul lago e piscine private.

Gli ospiti sono incoraggiati a recarsi nel parco nazionale, ma vale la pena trascorrere un po' di tempo a godersi il resort.

I 19 ettari dell'InterContinental Khao Yai sono ricchi di oltre 30.000 alberi e diversi laghi, il più grande dei quali è occupato da numerosi cigni bianchi e neri, da cui il nome "Swan Lake". Sul sentiero del lago è possibile noleggiare biciclette gratuite, mentre ci sono molti posti per sedersi e osservare i cigni che passano.

Parco nazionale di Khao Yai

Sebbene sia incredibilmente popolare tra i residenti di Bangkok che cercano una fuga per il fine settimana per sfuggire alla città, Khao Yai non è una delle principali attrazioni per i turisti stranieri, che tendono a dirigersi verso le spiagge della Thailandia o verso Chiang Mai, la porta d'accesso al nord montuoso.

Il prestigio di avere una proprietà Bensley gestita dall'InterContinental darà senza dubbio una spinta alla zona sulla scena internazionale.

I paesaggi al di fuori del Parco Nazionale di Khao Yai sono spesso paragonati alla campagna italiana e alcuni dei resort, caffè, ristoranti e cantine si ispirano a questa atmosfera.

Oltre all'InterContinental, nella zona c'è solo un resort con marchio internazionale, il Movenpick, che dispone di un hotel simile a un castello e di un campo da golf a 18 buche.

I visitatori che desiderano davvero inseguire la fantasia di una fuga italiana possono dirigersi verso Toscana Valley, un progetto a uso misto con una replica della Torre Pendente.

Ma Khao Yai rimane una destinazione di punta per gli amanti della natura. Parte del Complesso Forestale di Dong Phayayen-Khao Yai, dichiarato dall'UNESCO, è il più antico parco nazionale della Thailandia ed è composto da oltre 2.000 chilometri quadrati di foresta e prateria.

I sentieri escursionistici sono adatti a diverse abilità, molti dei quali offrono accesso a splendide cascate. Tra le più famose c'è Haew Narok, da cui si è lanciato il personaggio di Leonardo DiCaprio nel film del 2000 "The Beach".

La fauna selvatica comprende elefanti, orsi, gibboni e tigri (anche se gli esseri umani raramente avvistano i grandi felini). I funzionari del parco offrono escursioni notturne per l'avvistamento della fauna selvatica, che possono essere prenotate tramite il centro visitatori.

Bensley afferma che la posizione dell'InterContinental vicino al parco nazionale è ciò che lo ha attirato in primo luogo nel progetto.

"Sono un tipo da natura selvaggia, quindi per me essere così vicino alla foresta primaria è davvero ciò che mi entusiasma, poter entrare nel parco e vedere alcuni dei pochi elefanti selvatici rimasti in Asia... è sicuramente la mia parte preferita".

Sebbene la maggior parte degli ospiti arrivi in auto, è possibile prendere il treno da Bangkok alla stazione di Pak Chong, che dista circa 40-45 minuti dal resort.

In futuro, Bensley dice di voler organizzare dei viaggi in treno nel fine settimana durante i quali gli ospiti in costume reciteranno "Assassinio sull'Orient Express".

Gli ospiti, indipendentemente dal fatto che arrivino a Khao Yai da Bangkok in auto o in treno, possono notare la costruzione di un tratto di ferrovia sopraelevata, che fa parte della linea ferroviaria ad alta velocità Bangkok-Nakhon Ratchasima, che alla fine attraverserà il Laos e arriverà in Cina.

La linea Bangkok-Nakhon Ratchasima, lunga 250 km, dovrebbe essere inaugurata nel 2026, secondo quanto riportato di recente dai media.

Mentre i viaggiatori iniziano a sognare gli anni a venire, quando l'alta velocità renderà più facile sfrecciare nella campagna tailandese, è bello sapere che c'è anche un resort che rende omaggio alla storia ferroviaria del Paese.

InterContinental Khao Yai Resort, 262, Pong Talong Sub-District, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima 30450; +66 (0)44 082 039; tariffe da 8.700 baht (265 dollari) a notte.

