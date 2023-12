Un nuovo filmato mostra che le forze dell'ordine erano a conoscenza delle preoccupazioni sulla salute mentale del tiratore del Maine e sull'accesso alle armi prima di sparare

I filmati delle telecamere dell'ufficio dello sceriffo della contea di Sagadahoc rivelano dettagli che dimostrano come le forze dell'ordine fossero a conoscenza dei problemi del tiratore Robert Card e avessero dubbi sul suo accesso alle armi da fuoco a settembre. All'epoca, le autorità si sono attivate per affrontare Card in un'abitazione, ma lui non ha risposto alla porta.

Card, che era un riservista dell'esercito americano, è stato accusato di aver ucciso 18 persone e di averne ferite altre 13 in una sparatoria in una sala da bowling e in un ristorante di Lewiston, nel Maine, la sera del 25 ottobre. È stato trovato morto vicino a Lewiston due giorni dopo per un colpo di pistola autoinflitto, dopo un'intensa caccia all'uomo.

Prima della sparatoria, la famiglia di Card aveva contattato l'ufficio dello sceriffo della contea di Sagadahoc a maggio, comunicando alla polizia che la sua "salute mentale aveva iniziato a declinare a gennaio" e che erano "preoccupati per il suo benessere", aggiungendo che "Card aveva accesso alle armi da fuoco", secondo il comunicato stampa dello sceriffo del 30 ottobre.

Qualche mese dopo, a settembre, l'ufficio dello sceriffo ha ricevuto un'e-mail dall'unità della riserva dell'esercito di Card a Saco, nel Maine, che chiedeva alle forze dell'ordine di effettuare un controllo su Card, ha aggiunto il comunicato.

La CNN ha contattato la famiglia di Card per un commento.

Dopo aver sentito queste ripetute preoccupazioni sia dai suoi familiari che dai membri della sua unità di riserva dell'esercito, gli agenti dello sceriffo della contea di Sagadahoc hanno tentato di contattare Card a settembre, recandosi alla sua residenza dove hanno "ripetutamente bussato alla porta", senza vederlo ma "sentendo qualcuno che si muoveva nella roulotte", secondo il comunicato stampa.

Funzionari preoccupati per le armi di Card

In uno dei due video del 16 settembre che la CNN ha ottenuto venerdì dall'ufficio dello sceriffo della contea di Sagadahoc, si sente un agente parlare con il capitano della riserva dell'esercito degli Stati Uniti Jeremy Reamer in quella che sembra essere una telefonata fatta nella sua auto di pattuglia.

L'agente dice a Reamer che non vuole sembrare "un allarmista", ma che "sta solo cercando di ottenere delle risposte" dal capitano della Riserva dell'Esercito sulla posizione di Card nell'unità della riserva.

"La famiglia di Card è preoccupata che possa sparare in massa e che abbia delle allucinazioni, che sia stato ricoverato per un paio di settimane l'estate scorsa e che non mostri alcun segno di miglioramento", si sente dire a Reamer.

L'agente chiede poi a Reamer se sa se Card ha a casa sua delle armi della riserva dell'esercito.

Reamer dice all'agente che non gli è chiaro l'accesso di Card alle armi, ma che gli è stato detto, ma non ha potuto verificare, che "le armi di Card sono state spostate a casa di un membro della famiglia".

"Se abbia o meno accesso alle armi presso i membri della famiglia, non lo so", ha detto Reamer.

La CNN ha contattato Reamer per un commento.

In un altro video diffuso dall'ufficio dello sceriffo della contea di Sagadahoc, si sente l'agente parlare con il padre di Card, Robert Card Sr., chiedendogli se ha visto suo figlio o se sa qualcosa sull'accesso alle armi da parte del figlio.

"Da quanto ho capito, Ryan (Card) ha le sue armi, e voglio solo assicurarmi che sia così. Ne è a conoscenza?".

Il padre di Card dice di non sapere nulla dell'accesso alle armi da parte del figlio e dice all'agente di parlare con l'altro figlio, Ryan Card, aggiungendo di non aver parlato con Robert negli ultimi giorni.

Card aveva un passato di evasione dal confronto con le autorità.

Il capitano della riserva dell'esercito Jeremy Reamer ha avvertito un agente dello sceriffo della contea di Sagadahoc che la riserva dell'esercito aveva già avuto a che fare con il comportamento evasivo di Card in passato.

"Può essere poco collaborativo o qualsiasi altra cosa, ma non ha senso che voi vi intromettiate", ha detto Reamer all'agente. "Sembra che sia una sua abitudine quando non vuole avere a che fare con noi, con nessuno. Si chiude lì dentro... Alla fine non è successo nulla. Non aveva armi".

Reamer dice al vicesceriffo che anche lui è un agente di polizia, ma nel New Hampshire, e che hanno leggi diverse per trattare con persone come Card.

L'agente risponde che nel Maine è un po' più complicato e fa riferimento alla legge della "bandiera gialla" dello Stato, dicendo: "Quando c'è qualcuno che è un pericolo per se stesso o per gli altri, c'è un processo che dovremmo seguire per sequestrare le sue armi se è considerato un pericolo per se stesso o per gli altri".

"Questo è ovviamente un ostacolo che dobbiamo affrontare, ma allo stesso tempo non vogliamo nemmeno gettare un candelotto di dinamite in una pozza di gas e peggiorare le cose", dice il vice a Reamer.

L'agente dice poi al capitano dei riservisti dell'esercito che la polizia è andata alla roulotte di Card per cercare di controllarlo e ha notato che era in casa, ma "non risponde alla porta".

La scorsa settimana, una revisione di terze parti ha rilevato che i funzionari dello sceriffo hanno risposto "ragionevolmente" alle preoccupazioni sulla salute mentale di Card nei mesi precedenti la sparatoria di massa, ma sono stati raccomandati miglioramenti alla strategia dell'Ufficio dello sceriffo della contea di Sagadahoc.

"Dopo un'analisi obiettiva, il revisore ha concluso che le risposte dell'Ufficio dello sceriffo della contea di Sagadahoc alle preoccupazioni sulla salute mentale del signor Card nel maggio e nel settembre 2023 sono state ragionevoli in base alla totalità delle circostanze", si legge nel rapporto di 97 pagine.

Fonte: edition.cnn.com