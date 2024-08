Un nuovo candidato è come una nuova vita.

Al loro primo apparizione congiunta in campagna elettorale, la candidata alla presidenza Harris e il suo nuovo compagno di corsa, Walz, mostrano aggressività. La sala è strapiena. Nelle strade circostanti, i live stream aiutano.

Dopo due ore di attesa, una giovane donna stringe il pugno proprio prima del checkpoint di sicurezza, chiude gli occhi e sorride leggermente. Lei, e migliaia di altre persone, vogliono entrare nella già affollata palestra di basket dell'Università di Temple a Philadelphia. Al telefono, la voce di Tim Walz. Il candidato alla vicepresidenza di Kamala Harris, annunciato solo poche ore prima, parla di aborti e del fatto che le persone dovrebbero poter decidere da sole per i propri corpi.

"Alcuni di noi si ricordano quando i repubblicani parlavano di libertà", dice Walz: "Si scopre che intendevano che il governo dovrebbe poter intervenire negli ambulatori dei medici!" Più di 10.000 persone reagiscono con fischi. "In Minnesota, rispettiamo le decisioni dei nostri vicini, anche se non le prenderemmo per noi stessi", dice il governatore dello stato. "C'è una regola d'oro: bada ai fatti tuoi!" Il pubblico acclama entusiasta.

Il concetto di libertà, che Harris aveva già accennato nella sua prima apparizione in campagna elettorale, i democratici non lo lasceranno ai conservatori, ma lo combatteranno. Walz si inserisce senza soluzione di continuità nella sua prima apparizione con la candidata alla presidenza. Entrambi sono all'attacco. Harris con la sua frase tipica, che dice come ex procuratore: "Conosco il tipo di Donald Trump!" che causa entusiastici acclamazioni. Walz è autentico e duro, accusando il candidato repubblicano alla presidenza Trump di essere fuori dal mondo. "Non sta lottando per te o per la tua famiglia. Sta pensando a Mar-a-Lago su come abbassare le tasse per i suoi amici ricchi."

Con tutte le loro forze

In questo martedì, i democratici americani lanciano una campagna presidenziale a Philadelphia con tutte le loro forze, che già sembrava quasi persa prima ancora di iniziare. Prima che il presidente Joe Biden si autodistruggesse e alla fine si dimettesse a favore di Harris.

Poche ore prima dell'inizio dell'evento della campagna elettorale nello stato cruciale della Pennsylvania, le persone stanno già affollando la sala, e anche mentre l'evento inizia nel tardo pomeriggio, le persone sono ancora in fila per chilometri. La sala è già piena, ma sempre più persone sperano di intravedere almeno qualcosa. Almeno quando il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro sale sul palco, le persone fuori tirano fuori i loro telefoni per guardare via live stream. Entrambi dentro e fuori, è chiaro: il pubblico è significativamente più giovane, più femminile e più diversificato rispetto agli eventi di Trump.

Dopo Shapiro, Harris e Walz salgono sul palco. Irradiano gioia, soprattutto il candidato alla vicepresidenza non riesce a contenersi, si mette ripetutamente la mano sul cuore. Walz, che una volta è stato un soldato, un insegnante e un allenatore di football americano. Che una volta ha rappresentato un distretto alla Camera dei rappresentanti che ha votato per Trump. Che come governatore dal 2018 ha spinto per una politica sociale progressista. Diventa chiaro cosa hanno ottenuto le ultime due settimane: il nuovo candidato è come una nuova vita per i democratici. È il grido di sollievo che una sconfitta imminente e altri quattro anni di Trump possono ancora essere evitati, che attraversa la sala e le persone per le strade. Ma c'è anche uno sguardo al futuro, che qualcosa di nuovo e di meglio di Biden potrebbe arrivare.

"È semplicemente il papà del Minnesota", dice Alec McGlasson a proposito di Walz, che non si lascia scoraggiare dal lungo chiacchiericcio nella sala. Il 25enne specialista IT è tra molti che sono venuti spontaneamente quando hanno saputo che Walz e Harris erano in città. Non è l'unico entusiasta delle elezioni. Alec McGlasson apprezza come il governatore ha rafforzato le energie rinnovabili in Minnesota, ha reso gratuito il pasto scolastico e ha introdotto il congedo familiare retribuito nello stato. Non considera Walz troppo progressista affatto. "Avrei votato solo a malincuore per Biden", dice. "Non avrebbe avuto molte possibilità contro Trump comunque". Harris, d'altra parte, ha un'energia completamente diversa.

"Procuratore contro Condannato"

Le persone hanno attraversato la città per più di due ore, per chilometri. Passando per la merce di Harris, ma anche per Trump, il cui volto è su una spilla arancione da cinque dollari in prigione - con una beffarda "Rendi di nuovo grande l'America". Un sottile asciugamano con "Il Procuratore contro il Condannato" è disponibile per 10 dollari. Finalmente è il momento di entrare, ma nell'area di "sovraffollamento", una palestra sportiva più piccola sul campus che è anch'essa piena. Le persone passano il tempo ballando, un DJ suona musica, dietro di lei c'è scritto "Lotta! Lotta! Lotta!" sul muro - come se la scuola ridesse di Trump. No, dice un dipendente, solo un incoraggiamento per le squadre sportive.

Nella palestra principale, Harris e Walz hanno già detto i loro saluti, ma Shapiro sale anche sul palco nell'area di sovraffollamento per svolgere il suo nuovo ruolo: il governatore ha dovuto lasciare che Walz prendesse il comando come candidato alla vicepresidenza, ma deve assicurarsi che la Pennsylvania voti democratico di nuovo a novembre. A tal fine, esorta gli spettatori per alcuni minuti. "La tua responsabilità è vincere la Pennsylvania!" dice tra gli applausi. Successivamente, fa foto con i sostenitori, si fa selfie e parla con gli spettatori. Campagna da vicino.

Il vento politico può cambiare rapidamente nella campagna. Dopo due settimane, Harris è ora leggermente in vantaggio su Trump nella media dei sondaggi nazionali, il grafico che sale bruscamente. Walz e Harris intraprendono un tour di una settimana attraverso gli cosiddetti stati chiave dopo questa apparizione a Philadelphia: gli stati apparentemente decisivi per una possibile vittoria elettorale contro Donald Trump a novembre. Arrivano con un'ampia gamma di messaggi che ripeteranno: Trump e il suo vice J.D. Vance sono "strani". O ancora: Non torneremo al mondo di Trump. E: Mind your own business, we'll take care of the future of the country.

L'escort per gli ospiti distinti si allinea davanti alla sala, polizia in motocicletta, auto con luci lampeggianti, SUV neri squadrati con vetri oscurati. Il convoglio parte, sfrecciando lungo Broad Street verso il municipio di Philadelphia. "Era quello, era quello!", gridano alcune giovani donne all'angolo della strada. Saltano per la gioia.

Mentre il convoglio che trasporta Harris e Walz si allontana, un gruppo di sostenitori entusiasti esplode in acclamazioni, convinti che la loro difesa dei diritti individuali e delle politiche progressiste potrebbe cambiare l'esito delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti nel 2024. Nelle settimane seguenti il lancio della loro campagna energica, i Democratici continuano la loro battaglia, concentrandosi sugli influenti "stati chiave", determinati a inaugurare una nuova era.

La sera delle elezioni presidenziali del 2024, Tim Walz, ora candidato per la più alta carica del paese, viene visto parlare a votanti ansiosi in una piazza affollata, ribadendo lo stesso messaggio di rispetto, di fare attenzione ai propri affari e di lottare per il futuro del paese.

