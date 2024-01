Un nuovo antibiotico utilizza un metodo innovativo per colpire i batteri mortalmente resistenti ai farmaci, secondo uno studio

Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, il batterio Acinetobacter baumannii può causare gravi infezioni ai polmoni, al tratto urinario e al sangue. È resistente a una classe di antibiotici ad ampio spettro chiamati carbapenemi.

L'Acinetobacter baumannii resistente ai carbapenemi, noto anche come CRAB, è stato in cima alla lista dei "patogeni prioritari" resistenti agli antibiotici stilata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017. Negli Stati Uniti, secondo i dati più recenti del CDC, il batterio ha causato circa 8.500 infezioni in pazienti ospedalizzati e 700 decessi nello stesso anno.

Il CRAB rappresenta circa il 2% delle infezioni riscontrate negli ospedali statunitensi. È più comune in Asia e in Medio Oriente e causa fino al 20% delle infezioni nelle unità di terapia intensiva in tutto il mondo.

Il batterio prospera in ambienti medici come ospedali e case di cura. Le persone a più alto rischio di infezioni sono quelle che hanno un catetere, che sono attaccate a un ventilatore o che hanno ferite aperte a causa di un intervento chirurgico.

L'agente patogeno è così difficile da eliminare che la Food and Drug Administration statunitense non ha approvato una nuova classe di antibiotici per trattarlo in più di 50 anni, osservano i ricercatori nel loro studio, pubblicato mercoledì sulla rivista Nature.

Ma i ricercatori, dell'Università di Harvard e dell'azienda sanitaria svizzera Hoffmann-La Roche, affermano che il nuovo antibiotico, Zosurabalpin, può uccidere efficacemente l'Acinetobacter baumannii.

La zosurabalpina appartiene a una propria classe chimica e ha un metodo d'azione unico, afferma il dottor Kenneth Bradley, responsabile globale della scoperta di malattie infettive presso Roche Pharma Research and Early Development e uno dei ricercatori.

"Si tratta di un approccio nuovo, sia per quanto riguarda il composto in sé sia per il meccanismo con cui uccide i batteri", ha dichiarato.

L'Acinetobacter baumannii è un batterio Gram-negativo, cioè protetto da membrane interne ed esterne, che lo rendono difficile da trattare. L'obiettivo della ricerca era identificare e mettere a punto una molecola che potesse attraversare le doppie membrane e uccidere i batteri.

"Queste due membrane creano una barriera molto temibile per l'ingresso di molecole come gli antibiotici", ha detto Bradley.

I ricercatori hanno iniziato a sviluppare la zosurabalpin esaminando circa 45.000 piccole molecole antibiotiche chiamate peptidi macrociclici legati e identificando quelle che potevano inibire la crescita di diversi tipi di batteri. Dopo anni di miglioramento della potenza e della sicurezza di un numero ridotto di composti, i ricercatori sono approdati a una molecola modificata.

Zosurabalpin inibisce la crescita di Acinetobacter baumannii impedendo il movimento di grandi molecole chiamate lipopolisaccaridi verso la membrana esterna, dove sono necessarie per mantenere l'integrità della membrana, portando alla morte cellulare.

Secondo la ricerca, Zosurabalpin è stato efficace contro più di 100 campioni clinici CRAB analizzati.

Secondo i ricercatori, l'antibiotico ha ridotto notevolmente i livelli di batteri nei topi con polmonite indotta da CRAB. Inoltre, ha impedito la morte dei topi con sepsi causata dai batteri.

"La scoperta di farmaci che hanno come bersaglio i batteri Gram-negativi nocivi è una sfida di lunga data, a causa della difficoltà di far attraversare alle molecole le membrane batteriche per raggiungere i bersagli nel citoplasma", scrivono i ricercatori. "I composti di successo devono tipicamente possedere una certa combinazione di caratteristiche chimiche".

Secondo gli autori dello studio, Zosurabalpin è attualmente in fase 1 di sperimentazione clinica per valutare la sicurezza, la tollerabilità e la farmacologia della molecola nell'uomo.

Nonostante il nuovo sviluppo, la resistenza agli antimicrobici rimane una minaccia enorme per la salute pubblica a livello globale, a causa della mancanza di trattamenti efficaci, afferma il Dr. Michael Lobritz, responsabile globale delle malattie infettive presso Roche Pharma Research and Early Development, che ha anche partecipato alla ricerca.

La resistenza agli antimicrobici si verifica quando germi come batteri e funghi si evolvono a tal punto da essere in grado di sopravvivere agli incontri con i farmaci progettati per ucciderli.

Circa 1,3 milioni di persone nel mondo sono morte direttamente a causa della resistenza antimicrobica nel 2019, secondo un'analisi del 2022 pubblicata su Lancet. In confronto, l'HIV/AIDS e la malaria hanno causato rispettivamente 860.000 e 640.000 decessi nello stesso anno.

Negli Stati Uniti, ogni anno si registrano più di 2,8 milioni di infezioni resistenti agli antimicrobici. Secondo il rapporto 2019 del CDC sulle minacce alla resistenza agli antibiotici, più di 35.000 persone muoiono di conseguenza.

Negli ultimi decenni sono stati sviluppati più antibiotici per trattare le infezioni da batteri Gram-positivi, che in genere sono meno dannosi e meno resistenti agli antibiotici rispetto ai batteri Gram-negativi, ha detto Lobritz.

"Per questi batteri Gram-negativi si è accumulata per lungo tempo una resistenza a molti dei nostri antibiotici di prima linea", ha detto Lobritz, e la zosurabalpin è un singolo antibiotico contro un patogeno "molto temibile".

I ricercatori sostengono che l'approccio utilizzato per inibire la crescita dell'Acinetobacter potrebbe essere utile per altri batteri difficili da trattare, come l'E. coli.

"Funziona bloccando la creazione o la formazione di questa membrana esterna", ha detto Bradley, aggiungendo che questo processo è condiviso da tutti i batteri Gram-negativi. Comprendendo la biologia alla base di questo processo, i futuri ricercatori potranno imparare a inibire la crescita di altri batteri utilizzando diverse molecole modificate.

"Le innovazioni sono difficili da ottenere", ha detto Lobritz. "Ci sono voluti 10 anni di sforzi su questo progetto per arrivare al punto in cui si trova ora, e ci sono ancora altri studi clinici da fare prima che si possa determinare se sia o meno un farmaco".

Fonte: edition.cnn.com