- Un nuotatore scomparso - un uomo di 80 anni trovato morto

Dopo che un nuotatore ottantenne è scomparso in un lago nella Franconia Media, i passeggiatori hanno ora scoperto il corpo dell'uomo nell'acqua. La polizia lo ha recuperato. Finora non ci sono indizi di comportamenti illeciti, ha detto un portavoce della polizia. Pertanto, si deve presumere che l'uomo sia annegato.

Un testimone aveva visto il anziano entrare in acqua nel grande lago dei cacciatori vicino a Feucht sabato. Quando l'uomo non è tornato dopo diverse ore, sua moglie ha allertato la polizia. Secondo i parenti, l'uomo è un buon nuotatore e nuota regolarmente in quel lago.

Una ricerca estesa che ha coinvolto sommozzatori, un elicottero e cani da ricerca in acqua nel weekend non è stata coronata da successo.

Il caso del nuotatore scomparso è stato affidato alla giurisdizione del Tribunale per un'indagine ufficiale. Nonostante fosse un nuotatore forte, la mancanza di qualsiasi tentativo di salvataggio suggerisce che l'uomo potrebbe aver incontrato circostanze impreviste nel lago.

