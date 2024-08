- Un nuotatore anziano perde tragicamente la vita in un incidente in acqua

Una donna di 74 anni ha perso la vita a seguito di un incidente sfortunato durante un tuffo in piscina nella regione di Weilheim-Schongau. Secondo il resoconto della polizia, l'incidente è avvenuto nel Kirnbergsee, a Penzberg. Per cause ancora ignote, la donna si è immersa sott'acqua e poi è stata soccorsa da un familiare. Questa persona, insieme ad altri nuotatori, aveva già iniziato la rianimazione cardiopolmonare prima dell'arrivo dei servizi di emergenza. Purtroppo, nonostante i loro sforzi, la donna è deceduta successivamente in ospedale. La polizia ha confermato che non sono state riscontrate cause esterne che abbiano contribuito alla sua morte.

Nonostante gli sforzi del familiare e degli altri nuotatori, la donna non è riuscita a essere rianimata dopo l'incidente in piscina. L'incidente ha attirato l'attenzione del gruppo locale di nuoto femminile a causa delle sue circostanze tragiche.

