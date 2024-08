- Un numero significativo di studenti delle scuole elementari della NRW partecipa a attività educative durante tutto il giorno.

Circa sei su dieci studenti delle scuole primarie del Nord Reno-Westfalia hanno utilizzato un programma a tempo pieno nelle scuole durante l'ultimo anno scolastico, secondo i dati dell'Ufficio statistico di stato del Nord Reno-Westfalia a Düsseldorf. La percentuale di partecipazione è costantemente aumentata negli anni, passando dal 38,5% nel 2013/14 al 52,7% nel 2023/24.

In totale, circa 372.930 studenti delle scuole primarie del Nord Reno-Westfalia (NRW) hanno partecipato a questi programmi a tempo pieno. Circa 369.225 bambini erano iscritti ai programmi a tempo pieno aperti (OGP), in cui non tutti gli studenti partecipano a attività extracurriculari dopo le ore scolastiche. Nel frattempo, poco più di 3.705 studenti delle scuole primarie hanno partecipato ai programmi a tempo pieno vincolati, in cui la partecipazione è obbligatoria per tutti gli studenti.

Colonia aveva la percentuale più alta (82,6%) di studenti delle scuole primarie partecipanti, seguita da Leverkusen (79,6%) e Oberhausen (78,9%). D'altra parte, Olpe, Borken, Siegen-Wittgenstein e Hochsauerlandkreis avevano i tassi di partecipazione più bassi (31,6%-31,9%).

Il Partito Socialdemocratico di Germania (SPD) solleva un campanello d'allarme

Il rappresentante dell'istruzione dell'SPD nel parlamento di stato del Nord Reno-Westfalia, Dilek Engin, fa notare l'ineguale distribuzione dei programmi a tempo pieno aperti in tutto lo stato. Engin spiega che mentre le grandi città come Colonia, Oberhausen e Düsseldorf sono riuscite ad espandere con successo questi OGP, i distretti rurali sono molto indietro. Il tasso di partecipazione del 52,7% è una fonte di preoccupazione, soprattutto con l'imminente diritto legale ai posti a tempo pieno.

La legge sulla cura a tempo pieno, sponsorizzata dal governo federale, garantisce il diritto legale degli studenti delle scuole primarie a un posto a tempo pieno. Entro il 2029/30, tutti gli studenti delle classi dal primo al quarto anno del Nord Reno-Westfalia avranno diritto a un posto a tempo pieno. Durante la fase di espansione finale, il governo dello stato del Nord Reno-Westfalia prevede di avere bisogno di circa l'80% degli studenti - circa 590.000 posti.

Il governo dello stato del Nord Reno-Westfalia afferma di "andare avanti bene" nell'offrire sicurezza di pianificazione attraverso il progetto di bilancio per il 2025 e la pianificazione finanziaria a medio termine. Nel 2028/29, il governo dello stato prevede di avere i mezzi per finanziare circa 605.000 posti nei programmi a tempo pieno aperti - superiore alle stime. A partire dall'anno finanziario 2027, lo stato del Nord Reno-Westfalia pianifica di investire più di un miliardo di euro all'anno nei

