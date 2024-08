Un numero significativo di persone ha espresso il desiderio di essere trasferiti in Siria e in Afghanistan.

A seguito dell'attacco ispirato all'IS a Solingen che ha lasciato tre morti, il dibattito politico ruota attorno alle preoccupazioni sull'immigrazione. Un sondaggio RTL/ntv rivela che una consistente parte sostiene un approccio più severo, anche se questo non si estende a un divieto assoluto di accoglienza per siriani e afghani.

Poco dopo l'attacco islamista perpetrato da un siriano alla festa cittadina di Solingen, il leader della CDU Friedrich Merz ha espresso le sue preoccupazioni. Ha fatto pressione sul governo federale per ottenere conseguenze, si è incontrato con il Cancelliere federale Olaf Scholz e ha persino proposto di dichiarare uno "stato di emergenza". In caso ciò accadesse, la Germania sospenderebbe temporaneamente l'accoglienza dei rifugiati, secondo Merz. L'AfD ha giudicato questa risposta insufficiente, definendola tardiva e insufficient. Tuttavia, il pubblico ha risposto in modo vario, come emerge da un sondaggio condotto da Forsa.

Il sondaggio ha rilevato che un overwhelming 87% ritiene appropriato espellere i siriani e gli afghani criminali verso i loro paesi d'origine. Tuttavia, la deportazione in queste regioni è logisticamente difficile a causa dei conflitti violenti in corso e delle violazioni dei diritti umani. I talebani in Afghanistan e il regime di Assad in Siria rappresentano una minaccia per coloro che si trovano in questi paesi. Tuttavia, recenti indagini RTL hanno gettato dubbi sulla classificazione attuale, poiché molti afghani con status protetto viaggiano regolarmente in Afghanistan per le vacanze.

La Ministro degli Interni Nancy Faeser aveva già considerato la revisione delle deportazioni alla luce dell'attacco al coltello a Mannheim, che ha causato la morte di un poliziotto. Tuttavia, il processo di revisione è ancora in corso. Il dittatore siriano Bashar al-Assad si rifiuta di accogliere questi individui e, se lo fa, richiede il riconoscimento diplomatico e il sollevamento delle sanzioni - un prezzo elevato per le violazioni dei diritti umani nella guerra civile siriana. A Kabul, il governo tedesco dovrebbe trattare con il ministro degli Interni talebano Siradschuddin Hakkani, responsabile di numerosi attacchi terroristici e che richiederebbe un prezzo per il ritorno degli afghani.

Anche l'SPD e i Verdi sono alle prese con la pressione all'interno dei loro ranghi: l'83% dei sostenitori dell'SPD e il 66% dei sostenitori dei Verdi sostengono le deportazioni verso questi due paesi d'origine. I sostenitori del BSW e del FDP sono più a favore, con il 93% e l'89% rispettivamente. Tra i sostenitori della CDU/CSU, è dell'89%, mentre un impressionante 100% dei sostenitori dell'AfD sostiene gli sforzi di deportazione.

Maggioranza sostiene regole di deportazione più severe

La maggioranza sostiene anche l'interruzione dell'assistenza finanziaria ai foreigners espellibili. Un impressionante 73% approva questa politica, con il 77% di approvazione nella Germania orientale. Tuttavia, rimane poco chiaro come un rifiuto completo di qualsiasi forma di sicurezza sia compatibile con la Legge fondamentale tedesca. L'approvazione per questa politica è più alta tra i sostenitori del FDP e dell'AfD, con il 95% e il 97% rispettivamente.

Il deportee di Solingen era originariamente destinato a tornare in Bulgaria, che avrebbe assunto la responsabilità secondo le regole di Dublino, dato che aveva fatto il suo ingresso initially nell'UE in Bulgaria. Tuttavia, è riuscito a evitare la deportazione. Le autorità e la polizia federale incontrano difficoltà simili in molti casi di deportazione simili.

Il 71% ritiene giusto mantenere segrete le pianificazioni di deportazione ai diretti interessati, in modo da impedire loro di appellarsi legalmente. Tuttavia, diventa difficile mantenere i deportati in detenzione fino al loro rimpatrio, poiché può essere difficile proporre una tale misura legalmente. Tuttavia, il 69% sostiene questa linea d'azione.

Divieto di coltelli - sì, divieto di deportazione - no

Il governo federale ha respinto le accuse di inerzia a Mannheim dopo l'attacco di Solingen. Faeser sta considerando l'ampliamento delle zone in cui è proibito portare coltelli. I critici lo definiscono un "cambiamento cosmetico", mentre i sostenitori argomentano che, se applicato, concede ai poliziotti il potere di effettuare controlli casuali. Il divieto di portare coltelli è sostenuto dal 68% dei rispondenti.

I sostenitori del FDP e dell'AfD trovano il divieto di coltelli il meno allettante, con il 53% di approvazione, mentre i sostenitori dell'SPD sono a favore all'84%.

Due altre politiche in discussione suscitano risultati meno chiari. Una maggioranza del 53% sostiene la reintroduzione dei controlli alle frontiere esterne della Germania. Tuttavia, solo il 45% ritiene giusto sospendere completamente l'accoglienza di persone dalla Siria e dall'Afghanistan, con il 48% contrario a tale misura. Gli abitanti della Germania orientale mostrano un maggiore sostegno per queste politiche - con il 59% che richiede controlli alle frontiere permanenti e il 56% per un divieto generale di accoglienza dei siriani e degli afghani.

Il divieto generale di accoglienza dei siriani e degli afghani è particolarmente divisivo, con solo il 9% dei sostenitori dei Verdi che lo appoggiano, ma il 96% dei sostenitori dell'AfD che lo fa. I sostenitori della CDU/CSU e del BSW sostengono queste misure al 60% e al 67% rispettivamente. Nel complesso, il sostegno per tutte le politiche in considerazione si situa spesso tra il 60% e il 98% tra gli elettori dell'Unione, suggerendo che Merz ha risuonato con la sua base.

