Un numero significativo di individui della Generazione Z esprime scarsa fiducia nel Congresso e nella presidenza, secondo una ricerca recentemente condotta.

Circa sei su dieci appartenenti alla Generazione Z, ovvero coloro che hanno meno di 28 anni secondo l'indagine, manifestano un livello minimo di fiducia nei confronti del Congresso. Lo stesso sentimento viene espresso nei confronti della presidenza e della Corte Suprema, con il 51% e il 44% che esprimono poca fiducia rispettivamente. Solo il 20% esprime un alto livello di fiducia nella Corte Suprema, mentre ancora meno esprimono una alta fiducia nel Congresso o nella presidenza.

Una consistente parte di adulti della Gen Z (più di un terzo) esprime un livello minimo di fiducia nelle grandi compagnie tecnologiche (49%), nelle notizie (43%), nel sistema di giustizia penale (41%) e nella polizia (37%). L'esercito e il sistema medico godono di un po' più di fiducia, con il 30% e il 26% che esprimono poca fiducia rispettivamente. Solo il 7% esprime un livello minimo di fiducia nella scienza nel suo insieme.

Questi risultati rispecchiano quelli di un'indagine dell'Istituto di Politica di Harvard pubblicata all'inizio di quest'anno, che ha evidenziato un calo di fiducia tra i giovani adulti nei confronti di diverse istituzioni.

La fiducia nel sistema politico del paese non è riservata solo ai giovani. Un'indagine di Gallup di quest'anno ha posto una domanda simile sulla fiducia nelle istituzioni. Percentuali simili di adulti di tutte le età hanno espresso scetticismo nei confronti dei tre rami del governo: il 57%, il 46% e il 35% hanno espresso poca fiducia nel Congresso, nella presidenza e nella Corte Suprema rispettivamente. Tuttavia, i giovani adulti erano più propensi a esprimere poca fiducia nella polizia, nell'esercito e nelle grandi compagnie tecnologiche rispetto alla popolazione generale.

I membri della Gen Z generalmente hanno fiducia nei loro insegnanti. Secondo l'indagine Gallup-Walton Family Foundation, quasi sei su dieci studenti delle scuole medie, superiori e universitari si fidano altamente dei loro insegnanti e di altri adulti della scuola.

L'indagine Gallup-Walton Family Foundation ha intervistato 4.157 persone di età compresa tra 12 e 27 anni negli Stati Uniti tra il 26 aprile e il 9 maggio, utilizzando un pannello online rappresentativo a livello nazionale. I risultati hanno un margine di errore di ±2,1 punti percentuali.

Despite the low trust levels towards political institutions, Gen Z members demonstrate a higher level of trust towards their teachers, with nearly six out of ten expressing high confidence. On the contrary, politics as a whole continues to struggle with trust issues, with minimal trust levels persisting across Congress, the presidency, and the Supreme Court.

