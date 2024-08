Un numero senza precedenti di aggressioni contro agenti federali si sono verificate.

Mentre svolgono i loro compiti quotidiani, gli ufficiali di legge e ordine federali si trovano spesso di fronte a pericoli. Nel corso dell'ultimo anno, si sono verificati numerosi incidenti di aggressioni contro di loro. Recenti statistiche gettano luce sui casi e sui responsabili coinvolti.

La Polizia Federale ha segnalato un aumento degli attacchi contro gli ufficiali. In base al recente rapporto annuale presentato a Rostock, un totale di 2979 ufficiali di polizia federale hanno subito aggressioni nell'anno precedente - il numero più alto mai registrato. Tra questi, 145 ufficiali sono rimasti feriti mentre svolgevano i loro compiti a Lützerath, dove si svolgevano proteste contro la miniera di carbone a cielo aperto.

Circa un quarto di coloro che sono stati aggrediti (793 ufficiali) ha riportato ferite, secondo i dati della Polizia Federale - un record dal 2001, quando sono iniziate le rilevazioni statistiche. Gli stessi dati rivelano che l'11% o 88 individui sono stati messi fuori servizio.

La violenza fisica è stata quasi sempre implicata in queste aggressioni, secondo la Polizia Federale. La maggior parte di questi incidenti si è verificata durante compiti di routine, come le pattuglie, le indagini criminali o l'escort di rimpatri. La maggior parte dei casi è stata segnalata durante i servizi ferroviari. Sono stati segnalati anche incidenti durante eventi e partite di calcio.

Il rapporto indica che gli aggressori erano prevalentemente maschi (78%) con un'età media di 33 anni. Quasi la metà di loro era sotto l'influenza di alcol o droghe. La maggior parte era già nota alle autorità, con quasi un quarto che era un ricorrente o un abituale trasgressore. Circa la metà aveva la cittadinanza tedesca.

In aumento le statistiche dei crimini

Lo scorso anno ha registrato un numero record di crimini denunciati dal 2012. Il rapporto annuale del 2023 ha segnalato che sono stati registrati 790.245 crimini, con un aumento del 12,5% rispetto all'anno precedente. I crimini relativi ai permessi di soggiorno hanno registrato un significativo aumento, con un totale di 389.331 incidenti (un aumento del 38,8% rispetto all'anno precedente).

Si sono registrati aumenti significativi nei reati sessuali (in aumento del 14,9%), furti di borse e bagagli (in aumento del 16,4%) e reati violenti (in aumento del 10,6%). Più della metà di tutti i crimini denunciati nella giurisdizione della Polizia Federale - circa 425.000 - si sono verificati sui treni, nelle stazioni ferroviarie o in altre strutture ferroviarie.

"Come negli anni precedenti, le grandi stazioni ferroviarie delle città sono particolarmente colpite dai reati violenti", suggerisce il rapporto. "Tuttavia, anche i reati più gravi vengono segnalati sempre più spesso nelle aree rurali e sui treni".

Romann e Faeser discutono del finanziamento

Il numero di attraversamenti illegali del confine verso la Germania è notevolmente aumentato. Lo scorso anno ha raggiunto un record di 127.549, con un aumento del 39% rispetto al 2022. La maggior parte dei casi (32.893) è stata registrata al confine terrestre con la Polonia, 28.099 al confine con l'Austria, 18.539 con la Svizzera e 16.700 con la Repubblica Ceca. I numeri erano inferiori a 10.000 su tutti gli altri confini terrestri della Germania. Sono stati registrati circa 14.000 ingressi illegali via aria.

Il capo della Polizia Federale, Dieter Romann, ha sottolineato che il controllo dei confini è una "responsabilità principale" della sua organizzazione. "Tuttavia, non sigilliamo i confini; li monitoriamo. Non limitiamo né la libertà di movimento né il libero commercio". La ministra dell'Interno federale, Nancy Faeser, che ha presentato il rapporto a Rostock, ha sottolineato che la Polizia Federale deve essere rafforzata a causa dei tassi di criminalità in aumento. "Nel bilancio

