Un numero maggiore di americani può ora ottenere l'insulina a 35 dollari

Sanofi si sta unendo agli altri due principali produttori di insulina del Paese per offrire tetti di prezzo o programmi di risparmio che riducono il costo dei farmaci a 35 dollari per molti pazienti. Le tre case farmaceutiche stanno anche riducendo drasticamente i prezzi di listino dei loro prodotti.

Le mosse sono state annunciate in primavera, ma alcune sono entrate in vigore solo il 1° gennaio.

Da anni i produttori di farmaci sono sotto accusa per il forte aumento del prezzo dell'insulina, la cui produzione è relativamente poco costosa. Il costo del farmaco, corretto per l'inflazione, è aumentato del 24% tra il 2017 e il 2022 e la spesa per l'insulina è triplicata nell'ultimo decennio fino a raggiungere 22,3 miliardi di dollari nel 2022, secondo l'American Diabetes Association.

Circa 8,4 milioni di americani si affidano all'insulina per sopravvivere e, secondo l'associazione, ben 1 paziente su 4 non è riuscito a permettersi il farmaco, con conseguente razionamento delle dosi, a volte con conseguenze fatali.

Il Congresso e i nuovi operatori del mercato hanno aumentato la pressione sui produttori di insulina affinché abbassino i prezzi. Gli iscritti a Medicare ora non pagano più di 35 dollari al mese per ciascuna delle loro prescrizioni di insulina, grazie all'Inflation Reduction Act, che i legislatori democratici hanno fatto approvare dal Congresso nel 2022.

Ma le case farmaceutiche hanno dovuto affrontare anche le modifiche al programma di rimborso Medicaid, che probabilmente sarebbero costate loro centinaia di milioni di dollari ciascuna se non avessero abbassato i prezzi di listino.

Limite di prezzo di 35 dollari

A partire dal 1° gennaio, Sanofi ha stabilito un tetto massimo di 35 dollari al mese per le spese vive di Lantus, l'insulina più prescritta negli Stati Uniti, per tutti i pazienti con assicurazione commerciale. Già ora limita il costo a 35 dollari per tutti i pazienti non assicurati.

A settembreNovo Nordisk ha lanciato il programma MyInsulinRx, che fornisce una fornitura di insulina per 30 giorni a 35 dollari ai pazienti idonei, compresi quelli non assicurati. L'azienda offre anche una carta di risparmio che consente ai pazienti idonei di acquistare i suoi prodotti insulinici a un prezzo minimo di 35 dollari e massimo di 99 dollari, a seconda della copertura assicurativa.

Inoltre, a marzo Eli Lilly ha introdotto un tetto automatico di 35 dollari al mese per le spese vive di coloro che hanno un'assicurazione commerciale e che acquistano i suoi prodotti insulinici presso le farmacie al dettaglio aderenti all'iniziativa. I non assicurati possono scaricare la carta di risparmio Lilly Insulin Value Program, che consente loro di ottenere il farmaco a 35 dollari al mese.

Le aziende produttrici di insulina sono più disposte a limitare i costi di tasca propria a causa delle pressioni esercitate dall'opinione pubblica per aumentare l'accessibilità economica e a causa di nuovi concorrenti, come Civica Rx, ha dichiarato Tim Lash, presidente del West Health Policy Center, che si occupa di ridurre i costi dell'assistenza sanitaria. Civica Rx sta lavorando per produrre e vendere l'insulina a non più di 30 dollari a fiala.

I massimali aiuteranno anche le tre aziende a consolidare i rapporti con i pazienti.

"L'ammontare del profitto a cui potrebbero rinunciare [limitando i costi] è relativamente limitato", ha detto Lash. "La buona volontà che ne ricavano è molto significativa".

Risparmio di milioni in rimborsi Medicaid

Tutte e tre le aziende stanno anche abbassando i prezzi di listino di molti dei loro prodotti insulinici, cosa che i legislatori e i sostenitori dei pazienti hanno richiesto per anni.

Sanofi ha ridotto il prezzo di listino di Lantus del 78%, portandolo a 96 dollari per le penne preriempite e a 64 dollari per la fiala da 10 millilitri a partire dal 1° gennaio. Ha ridotto del 70% il prezzo di listino dell'insulina a breve durata d'azione Apidra.

Novo Nordisk ha ridotto i prezzi di listino di diverse fiale e penne preriempite di insulina, tra cui NovoLog, Novolin e Levemir, fino al 75% a partire dal 1° gennaio. Il nuovo prezzo di listino di NovoLog è di 72 dollari per fiala e di 140 dollari per la FlexPen.

Eli Lilly ha dichiarato che ridurrà i prezzi di listino di Humalog, l'insulina più comunemente prescritta, e di Humulin del 70% entro la fine del 2023. Humalog avrà ora un prezzo di listino di 66 dollari per fiala.

Secondo gli esperti, queste mosse sono state accuratamente pianificate e faranno risparmiare alle aziende centinaia di milioni di dollari all'anno. Questo perché l'American Rescue Plan Act del 2021 ha apportato un'importante modifica agli sconti che i produttori di farmaci pagano annualmente ai programmi Medicaid statali, una modifica che è entrata in vigore il 1° gennaio.

Lo sconto si basa sull'aumento del prezzo di listino di un farmaco rispetto all'inflazione e sull'entità degli sconti praticati sul mercato commerciale. Finora, il rimborso era limitato al 100% del prezzo medio del produttore del farmaco, che è un indicatore del suo prezzo di listino.

Ma questo limite è scomparso il 1° gennaio, per cui il rimborso potrebbe ora essere maggiore dell'importo che il produttore del farmaco guadagna da Medicaid per il farmaco. Secondo IQVIA, una società di analisi e ricerca, circa il 15%-20% dei farmaci di marca ha raggiunto il tetto massimo.

Riducendo i prezzi di listino di Humalog e Humulin, Eli Lilly potrebbe evitare di dover pagare altri 430 milioni di dollari di rimborsi Medicaid nel 2024, ha dichiarato Spencer Perlman, direttore della ricerca sulla sanità di Veda Partners, un gruppo di consulenza che fornisce analisi politiche agli investitori istituzionali. Inoltre, Eli Lilly potrebbe guadagnare altri 85 milioni di dollari di profitti da Medicaid grazie al modo in cui è stata progettata la formula di rimborso.

Novo Nordisk potrebbe evitare circa 350 milioni di dollari di nuovi sconti e guadagnare circa 210 milioni di dollari in più su NovoLog e Levemir. Sanofi, invece, potrebbe evitare 560 milioni di dollari di sconti e guadagnare altri 200 milioni di dollari di profitto su Lantus.

Alla richiesta di una risposta in merito ai pagamenti degli sconti Medicaid, Novo Nordisk ha dichiarato che le modifiche dei prezzi comportano diversi requisiti operativi e interessano più parti dell'azienda, motivo per cui sono state attuate il 1° gennaio.

Sanofi ha dichiarato di rivedere le proprie strategie di prezzo e accesso per bilanciare l'accessibilità dei pazienti e consentire all'azienda di continuare a investire nell'innovazione.

Eli Lilly ha risposto di aver valutato diversi fattori - tra cui i cambiamenti del mercato, la legislazione e i regolamenti - per determinare il momento giusto per abbassare i prezzi di listino in modo da renderli accessibili ai pazienti e garantire che l'azienda possa continuare a gestire un'attività sostenibile nel settore dell'insulina, in grado di fornire il farmaco a Medicaid a un costo minimo o nullo.

I produttori di farmaci sarebbero stati colpiti così duramente perché tutti hanno aumentato i prezzi di listino delle loro insuline e forniscono forti sconti ai gestori dei servizi farmaceutici per garantire che i loro prodotti siano coperti dai piani assicurativi.

"Prima dei tagli ai prezzi, queste vecchie insuline avevano prezzi molto più alti rispetto a 30 anni fa, quando sono state lanciate per la prima volta, e godevano di forti sconti", ha detto Perlman.

Fonte: edition.cnn.com