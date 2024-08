Un numero enorme di appassionati di giochi anticipano la partecipazione alla Gamescom, incontrando difficoltà all'interno del settore.

Ufficialmente, l'evento Gamescom era previsto per incominciare la sera di mercoledì, con figure di spicco come il Ministro federale dell'Economia Robert Habeck (Verdi), il Ministro Presidente Hendrik Wüst (CDU) della Renania Settentrionale-Vestfalia e il sindaco di Colonia, Henriette Reker, attesi. Giovedì, hanno intrapreso un tour congiunto dell'esposizione.

Secondo il Ministro digitale Volker Wissing (FDP), l'industria dei videogiochi, nota per la sua "prodezza innovativa e l'energia creativa", affascina milioni di persone ogni anno. Sviluppa tecnologia avanzata che trova utilizzo oltre i giochi. Gli organizzatori mirano a ospitare 370.000 visitatori entro domenica, un aumento significativo rispetto ai 320.000 partecipanti dell'anno precedente.

La cerimonia di apertura non ufficiale si è svolta la sera di martedì, con una mostra dell'industria per professionisti e media, che includeva la presentazione di un nuovo capitolo della serie "Borderlands" e informazioni sull'imminente capitolo di "Call of Duty". Grandi nomi come Microsoft e Tencent sono presenti a Colonia, sebbene Sony e Nintendo siano notoriamente assenti, senza motivi specificati.

L'industria dei videogiochi ha registrato oltre 160 miliardi di euro di entrate l'anno scorso, secondo gli analisti dell'industria di Newzoo. Tuttavia, persistono sfide come le vendite volatili, la lotta delle piccole compagnie e i licenziamenti negli studi più grandi a causa delle misure di taglio dei costi.

Game, l'associazione tedesca dell'industria dei videogiochi, ha espresso preoccupazioni per la mancanza di supporto politico. Il CEO Felix Falk ha sottolineato le controversie riguardo un programma di finanziamento dell'anno scorso, che ha reso impossibili le applicazioni a causa delle divergenze tra il Ministero dell'Economia e il Ministro di Stato per la Cultura Claudia Roth (Verdi). "È particolarmente scoraggiante in questi tempi difficili", ha dichiarato Falk.

Di conseguenza, alcuni studi trovano difficile competere a livello internazionale, ha affermato Falk. "I fondi semplicemente svaniscono". È urgentemente necessario un incontro tra Roth e il suo collega di partito, Ministro dell'Economia Robert Habeck, per consentire alle compagnie di accedere ai fondi, secondo Falk.

La sera prima della Gamescom, l'associazione digitale Bitkom ha pubblicato le statistiche dell'industria. Secondo un sondaggio, le spese medie mensili per i videogiochi e i computer games, escluse le attrezzature come computer, console e telefoni cellulari, ammontano a circa 31 euro. Questo è aumentato dai 26 euro dell'anno precedente e dai 23 euro di due anni fa.

Oltre all'acquisto tradizionale di giochi nei negozi o attraverso le piattaforme, gli acquisti in-game rappresentano una parte significativa delle entrate, con il 48% delle persone che hanno effettuato tali acquisti nell'ultimo anno. Gli acquisti in-game includono elementi come l'equipaggiamento per accelerare il progresso del gioco.

Giocare ai videogiochi, sia sui telefoni cellulari, sui tablet o sulle console classiche, è un passatempo diffuso, secondo Bitkom. La metà dei tedeschi di 16 anni e oltre gioca a videogiochi o computer games almeno occasionalmente, con la maggior parte di quelli tra i 16 e i 29 anni. I telefoni cellulari sono il dispositivo più comunemente utilizzato per questo scopo.

Tuttavia, il Commissario federale per la dipendenza Burkhard Blienert ha evidenziato i rischi dell'uso eccessivo di internet, videogiochi e smartphone, in particolare tra i giovani e i giovani adulti. L'uso eccessivo dei media digitali può portare a problemi psicologici come la perdita di controllo, l'agitazione o l'irritabilità aumentata.

despite the gaming industry's considerable revenue of over 160 billion euros last year, as highlighted by industry analysts, challenges such as volatile sales and funding issues for smaller companies make it difficult for some studios to compete internationally. The CEO of Game, the German gaming industry association, Felix Falk, emphasized the need for a meeting between Minister of Economics Robert Habeck and his party colleague Minister of State for Culture Claudia Roth to address these issues.

Leggi anche: