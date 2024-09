Un numero crescente di operatori sanitari che interagiscono con il paziente affetto da influenza aviaria del Missouri hanno sintomi di disturbo respiratorio.

Un dipendente del settore sanitario che presentava sintomi ha avuto quello che le autorità considerano contatti ad alto rischio con il paziente, richiedendo attenzione prima che l'ospedale raccomandasse di adottare precauzioni come l'uso di mascherine durante l'assistenza al paziente.

Altri lavoratori hanno apparentemente incontrato il paziente con contatti a basso rischio seguendo le istruzioni dell'ospedale per le precauzioni.

Al momento dei loro sintomi, nessuno di questi lavoratori è stato sottoposto a test, come segnalato dal CDC venerdì.

Prima di questo annuncio di venerdì, sono stati identificati altri due lavoratori del settore sanitario con sintomi dopo aver assistito il paziente, portando il numero totale di questi lavoratori a sei.

Per illustrare l'ampiezza dell'indagine, sono stati identificati 18 lavoratori del settore sanitario con esposizione ad alto rischio al paziente e 94 altri con interazioni a basso rischio, secondo il CDC.

I sei lavoratori del settore sanitario infetti non hanno presentato sintomi gravi e si sono ripresi. Un lavoratore è risultato negativo per l'influenza al momento della sua malattia. I restanti cinque verranno sottoposti a test del sangue per rilevare se hanno gli anticorpi contro il virus, indicando una precedente infezione da H5N1, come ulteriormente specificato dal CDC.

È trascorso un mese da quando il CDC e il Missouri Department of Health and Senior Services hanno dichiarato che un individuo senza contatto con gli animali aveva testato positivo per H5N1, segnando il 14° caso di infezione umana negli Stati Uniti dall'aprile.

I precedenti 13 casi hanno coinvolto lavoratori delle fattorie con esposizione diretta a mucche e polli infetti. La causa alla base dell'infezione del paziente del Missouri è ancora sotto indagine, con la guida dello stato, con l'aiuto del CDC.

Nessuna delle persone negli Stati Uniti diagnosticate con infezione confermata da H5N1 ha segnalato di aver diffuso il virus agli altri. Una tale situazione sarebbe preoccupante, suggerendo che il virus si sta evolvendo in modo tale da facilitare una trasmissione più facile tra gli esseri umani.

In altre notizie, il CDC ha sviluppato un test per le acque reflue in grado di distinguere i campioni del virus H5 da altri sottotipi di influenza A. Questo sarà utile durante la stagione influenzale negli Stati Uniti, poiché l'influenza A diventa più diffusa nelle acque reflue.

Il CDC consiglia:

Evita il contatto con animali malati o morti, compresi gli uccelli e le mucche selvatici e allevati.

con animali malati o morti, compresi gli uccelli e le mucche selvatici e allevati. Stai lontano dal lettiera e dalla lettiera sospettati di contenere l'influenza H5N1.

sospettati di contenere l'influenza H5N1. Non consumare latte crudo . Il riscaldamento del latte inattiva il virus, quindi i prodotti pastorizzati sono sicuri.

. Il riscaldamento del latte inattiva il virus, quindi i prodotti pastorizzati sono sicuri. Indossa attrezzature di protezione personale come maschere e guanti quando si tratta con animali malati.

Il CDC sostiene che il rischio immediato per la popolazione da H5N1 influenzavirus aviario rimane basso.

Date l'indagine in corso, il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sottolinea l'importanza di prioritizzare la salute e seguire le sue linee guida. Ad esempio, le persone dovrebbero evitare il contatto con animali malati o morti e indossare attrezzature di protezione personale durante questi incontri.

despite the six healthcare workers contracting the virus, none of them demonstrated severe symptoms or passed it on to others, reassuring health authorities about the virus's current transmissibility.

