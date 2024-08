Un numero considerevole di tedeschi riferisce livelli di stress più elevati rispetto a diversi anni prima.

Secondo uno studio condotto dalla Fondazione per il Futuro delle Domande di Amburgo, annunciato il giovedì, quasi la metà dei tedeschi, circa il 52%, riferisce di sentirsi più stressati rispetto al passato. Questa tendenza è più pronunciata tra i giovani. Ben il 63% delle persone sotto i 30 anni ammette di sentirsi "più stressati nel complesso rispetto al passato", mentre solo il 31% delle persone over 65 condivide questo sentimento. La fascia di età intermedia, tra i 30 e i 64 anni, tende a superare leggermente la media generale, con il 54% che riconosce un aumento dei livelli di stress.

La fondazione attribuisce questo aumento dei livelli di stress a diversi fattori, tra cui la digitalizzazione e l'evoluzione del luogo di lavoro. In particolare, le generazioni più giovani si sentono sotto pressione a causa della costante autovalutazione sui social media.

Per coloro che hanno un'età compresa tra i 30 e i 64 anni, mantenere un equilibrio tra lavoro e vita personale è diventato un'altra fonte di stress importante. Le responsabilità sia dei genitori che dei professionisti del lavoro sono aumentate negli ultimi tempi, mentre il sistema di supporto un tempo diffuso, come quello delle famiglie, è meno disponibile. Le incertezze finanziarie svolgono anche un ruolo significativo, grazie ai mercati del lavoro rischiosi e all'aumento del costo della vita.

