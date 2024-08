- Un numero considerevole di persone in Bassa Sassonia ha problemi di alfabetizzazione.

Grazie a un'iniziativa del Landtag, il Ministero della Scienza ha evidenziato il problema delle persone che lottano con difficoltà nella lettura e nella scrittura. Questo è stato stimolato dal prossimo Giorno Internazionale della Lettura dell'8 settembre, come annunciato dal ministero.

Solo nella Bassa Sassonia, circa 620.000 adulti tra i 18 e i 64 anni – ovvero circa uno su tredici residenti – lottano con questo problema. Spesso vengono etichettati come 'analfabeti funzionali', il che significa che hanno capacità limitate di lettura e scrittura. In tutta la Germania, questo numero sale a circa 6,2 milioni di adulti, ovvero uno su sette, secondo uno studio del 2018 dell'LEO sull'analfabetismo degli adulti.

La capacità di leggere e scrivere, definita come alfabetizzazione, viene considerata dal ministero un prerequisito vitale per l'integrazione nella società. Durante una riunione del Landtag con la presidente del Landtag della Bassa Sassonia, Hanna Naber, e il ministro della Scienza, Falko Mohrs (entrambi SPD), Uwe Boldt, membro del Consiglio degli Apprendisti nella Bassa Sassonia, ha condiviso le sue esperienze quotidiane di persona analfabeta.

Boldt cerca di sensibilizzare i membri del Landtag e di educarli sulla questione, sostenendo che gli analfabeti lottano principalmente con la loro propria vergogna e con la gestione della vita quotidiana. Egli promuove un aumento del finanziamento e dei programmi di supporto come soluzioni.

Secondo Mohrs, il ministero intende destinare 7 milioni di euro dal Fondo Sociale dell'UE per i programmi di supporto. Questa allocazione sarà rafforzata da ulteriori 7,6 milioni di euro di fondi statali.

Il Ministero della Scienza sottolinea l'importanza dell'istruzione nel superare i problemi di alfabetizzazione, vedendo l'alfabetizzazione come un prerequisito cruciale per l'integrazione sociale. Uwe Boldt, rappresentante delle persone interessate, sottolinea la necessità di un aumento del finanziamento e dei programmi di supporto nell'istruzione per aiutare gli analfabeti a superare le loro sfide.

