Un numero considerevole di giovani mostra indicatori di uso dannoso dei social media.

Sembrerebbe che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in Europa, un numero crescente di giovani stia avendo difficoltà a staccarsi dai propri smartphone. Le ultime statistiche dell'ufficio regionale dell'OMS in Europa indicano che oltre il 10% dei teenager mostra segni di abitudini social media eccessive, con le ragazze più vulnerabili al 13% rispetto ai ragazzi al 9%. Circa un terzo di loro (36%) sarebbe costantemente in contatto con i propri amici online.

Da quando nel 2018 l'OMS ha rilevato che il 7% dei teenager aveva problemi di dipendenza da social media, la situazione è peggiorata, passando all'11% nel 2022. I teenager tedeschi dello stesso anno si sono trovati leggermente sotto la media, al 10%.

Inoltre, l'OMS ha evidenziato che il 12% dei giovani è suscettibile di sviluppare comportamenti problematici legati al gioco, con i ragazzi più colpiti delle ragazze. L'organizzazione con sede a Copenaghen lancia l'allarme sulla salute psicologica e il benessere dei giovani in Europa, a causa dell'effetto della tecnologia digitale.

L'Unione Europea si è attivata per affrontare il problema crescente della dipendenza da social media tra i giovani, come evidenziato dall'ufficio regionale dell'OMS. L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'impatto dell'uso eccessivo della tecnologia digitale sulla salute psicologica dei teenager.

Leggi anche: