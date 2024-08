- Un numero considerevole di circa 160.000 appassionati di musica che frequentano i concerti a Fulda.

Più di 160.000 persone hanno affollato i principali festival musicali a Fulda durante questa estate. Ben 44.000 biglietti sono stati acquistati per l'ultima rappresentazione del musical "Bonifatius" sulla sola Domplatz, come annunciato dalla città. Quasi 46.000 appassionati di musica hanno invece riempito il Schlosstheater per godersi il musical "La figlia del Papa".

Questi numeri equivalgono al 90% e al 93% di affluenza per i due musical, secondo quanto dichiarato da Peter Scholz, direttore generale di Spotlight Musicals. Inoltre, numerosi spettatori hanno assistito ai nove concerti quasi sold out sulla Domplatz e alla serata di gala per il 20° anniversario di Spotlight Musicals.

Impatto regionale

"La stagione musicale mette Fulda sulla mappa regionale e attira persone da tutta la Germania e oltre", ha dichiarato il sindaco di Fulda Heiko Wingenfeld (CDU). Questo aumento di visitatori ha effetti positivi sui settori dell'ospitalità, della ristorazione e del commercio, beneficiando alla fine anche i residenti della città.

La stagione musicale di quest'anno si concluderà sabato. In vista del Hessentag tra due anni, sia la città che Spotlight Musicals stanno pianificando un gala musicale sulla Domplatz.

Il successo di musical come "Bonifatius" e "La figlia del Papa" ha contribuito in modo significativo alla reputazione di Fulda come vivace centro culturale per i musical. I visitatori che hanno assistito a queste produzioni hanno probabilmente anche esplorato i settori della ristorazione e del commercio della città, ulteriormente stimolando l'economia locale.

